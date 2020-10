Premier: Zamykamy cmentarze w całej Polsce

W związku z ogromną liczbą zakażeń premier Morawiecki podjął decyzje o zamknięciu cmentarzy na najbliższe trzy dni.

Mateusz Morawiecki powiedział, że w dzień poprzedzający Wszystkich świętych, a także dzień Wszystkich Świętych, a także Zaduszki cmentarze będą zamknięte. – Uznaliśmy, że tradycja jest mniej ważna niż życie – stwierdził szef rządu.

Szef rządu zaapelował też do seniorów. – Drodzy seniorzy, to wasze zdrowie i wasze życie jest najbardziej narażone. Nasz apel przyjmuje formę alarmu i mocnej dyspozycji, żeby seniorzy przez co najmniej dwa tygodnie seniorzy pozostali w domu – zaapelował.

– Seniorzy muszą pozostać w domach, nie spotykać się z dziećmi, z młodzieżą, od tego zależy wasze życie – stwierdził.

Szef rządu zaapelował też, by tam gdzie nie jest to absolutnie konieczne, pracownicy nie przychodzili do biur, ale podjęli pracę zdalną. – Mamy prostą dyrektywę dla administracji publicznej: wszyscy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnej, muszą pracować zdalnie przez co najmniej 2 tygodnie – mówił Morawiecki.