Sezon turystyczny w Dolinie Baryczy rozpoczęty!

Pogoda coraz bardziej zachęca do przebywania na świeżym powietrzu. Budząca się do życia przyroda powinna być więc wystarczającym powodem do spacerów, wycieczek rowerowych, spędzania czasu na łonie natury. W tym szczególnie pięknym okresie Dolina Baryczy zapewnia szereg atrakcji zarówno dla podróżujących samotnie, jak i dla rodzin z dziećmi. Dzika, nietknięta przez człowieka przyroda jest tutaj na wyciągnięcie ręki.

Gdzie pojechać? Co zobaczyć?

Dolina Baryczy oferuje szereg jednodniowych tras turystycznych, które są atrakcyjne szczególnie dla rodzin z dziećmi. Aby prawdziwie zakochać się w tym wyjątkowym regionie warto przed wyruszeniem na wycieczkę poznać jego najciekawsze trasy i atrakcje, które oferuje. Odpowiednim do tego miejscem jest KOM – Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, który znajduje się w Miliczu i należy do Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. To idealny start w Dolinę Baryczy. Tu otrzymacie cenne wskazówki turystyczne, kupicie mapki z trasami pieszymi i rowerowymi oraz przewodniki i pamiątki. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wycieczkę, do map z trasami dokupić można również grę terenową Kreatywny KOMpas, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu kreatywności i wyobraźni oraz jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu i urozmaicenie wycieczki. Ale to nie wszystko, bo sam obiekt to warta odwiedzenia lokalna atrakcja.

KOM-u bombkę?

KOM to wyjątkowe miejsce powstałe na terenie dawnej milickiej fabryki bombek, które stanowi dzisiaj centrum edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe. Znajduje się tam Muzeum Bombki z okazałym zbiorem ręcznie malowanych ozdób choinkowych oraz Galeria Druha Bolka. Z okazji majowego weekendu obiekt przygotował niespodziankę dla turystów. W sali ekspozycyjnej KOMnaty Bombki odbędzie się kiermasz bombek i gadżetów z regionu. Będzie możliwość zakupienia Bombek Dolnośląskich certyfikowanych znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, a przy okazji zapoznania się z ekspozycją blisko 6 tys. szklanych ozdób choinkowych ocalałych z fabrycznej wzorcowni. Kiermasz będzie trwał przez całą majówkę, od piątku do poniedziałku.

Coś na ząb!

Dla zgłodniałych wrażeń kulinarnych czeka kawiarnia Stara Bombkarnia, serwująca na wynos nie tylko pyszną kawę, ale także posiłki powstające z lokalnych produktów, sygnowanych znakiem „Dolina Baryczy Poleca”. Na zewnątrz regionalne specjały w nowoczesnej formule oferuje również Fishtruck „KOŁO KOM”. A w menu takie pyszności, jak Burger Leśny, Frytki Wielkopolskie, Karp Tutejszy czy Tosty Milickie.

KOM to miejsce, które może być zarówno startem, jak i metą w podróży po Dolinie Baryczy – to miejsce relaksu i odpoczynku po wędrówce, a także naładowania baterii i zaplanowania całej wycieczki.

Dolina Baryczy to miejsce jeszcze nie do końca odkryte przez turystów, dzikie i nietknięte komercyjną działalnością. To czysta natura, która napawa energią i optymizmem. Pozwala odetchnąć i odpocząć, tak po prostu, wśród zieleni, ptaków i szumiącej wody.

Rozpocznij swoją przygodę w Dolinie Baryczy!

Więcej informacji na www.kom.edu.pl/ lub na Facebooku: www.facebook.com/kom.niech.sie.kreci