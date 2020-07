Sondę Kuriera Gmin wygrał Rafał Trzaskowski

W ubiegłym tygodniu na Facebooku zaprosiliśmy naszych Czytelników do udziału w sondzie. W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi zapytaliśmy Was o to, na którego z kandydatów oddacie swój głos 12 lipca.

W sondzie wzięło udział 895 osób. 59% głosujących poprało kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, 41% Andrzeja Dudę. Głosowaniu towarzyszyła gorąca dyskusja, która toczyła się na naszym fanpage.

– Po ostatnich wynikach czuję ogromny dyskomfort, że większość moich współmieszkańców dalej wierzy w bajki o niezależnym Dudzie i dobrym Kaczyńskim, ale to kwestia czasu, jak przejrzycie na oczy pewnie będzie już za późno – pisał pan Tomasz.

– Ani Duda, ani Kaczyński, ani jakikolwiek z rządu nie dał nikomu 500+! Emerytom, rencista należą się 13., ba nawet 14., za wypracowane lata, które pozwoliły im iść na biedne emerytury i najniższe renty – pisała pani Marta. –

500+ są też z pieniędzy rodziców, którzy ciężko pracują na to i opłacają 100- krotne podatki! Są owszem wyjątki co nie powinni dostać grosza, ale to są rodzice nie dzieci! Każde zasługuje na godne życie, i czy to jest prezydentem Duda, Trzaskowski, czy jakikolwiek inny.

– Ci co głosują na Trzaskowskiego oddają Polskę Niemcom – stwierdziła stanowczo z kolei pani Joanna. – Zdziwicie się, jak uchodźcy wam do mieszkań będą się włamywać. Nawet policja wam nie pomoże(…)

/fot. FB Rafał Trzaskowski/