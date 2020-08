ZUS ostrzega: Bon turystyczny to gratka dla turystów

Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polska Organizacja Turystyczna.

W internecie pojawiają się oferty osób, którzy próbują sprzedać bon oraz oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług. Każdy powinien pamiętać, że z bonu skorzystać mogą tylko osoby uprawnione.

Jak dotąd Polacy aktywowali 363 tys. bonów. Złożyli także 19,1 tys. wniosków o dodatkowy bon w związku z posiadaniem przez dziecko stopnia niepełnosprawności. Zostało wykonanych już 14,0 tys. płatności bonami na kwotę ok. 10,3 mln zł. Całkowicie wykorzystanych zostało 9,7 tys. bonów. Za pomocą bonu można dokonywać płatności wielokrotnie aż do jego wyczerpania. Aby skorzystać z bonu, trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też bon aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

– Dlatego nasza platforma internetowa notuje rekordy w liczbie założonych profili. Tylko wczoraj zarejestrowało się u nas 100 tys. nowych użytkowników. To absolutny rekord – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Obecnie na PUE ma swój profil już ok. 5 mln osób – dodaje.

Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. – Założyć swoje indywidualne konto na PUE jest naprawdę łatwo. Nie należy korzystać z płatnych usług „pośredników”. Konto można założyć online m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący jak to zrobić – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl . Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS.