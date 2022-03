Kontrolowali kierowców. Złapali trzech rowerzystów pod wpływem

W poniedziałek funkcjonariusze wołowskiej drogówki prowadzili działania pn. „Alkohol i Narkotyki”. W ich trakcie poddali 283 kierujących badaniu na zawartość alkoholu bądź narkotyków. – Zatrzymano trzy osoby poruszające się rowerem w stanie nietrzeźwości – mówi mł. asp. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

– Policjanci z naszej drogówki poddali 283 kierujących badaniu na zawartość alkoholu bądź narkotyków, ujawnili 21 wykroczeń, na 7 kierujących nałożyli mandaty karne, a wobec dwóch skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali również 1 dowód rejestracyjny – podsumowuje działania wołowska policjantka.

Oprócz trzech nietrzeźwych rowerzystów, nie złapano więcej kierowców pod wpływem alkoholu czy narkotyków. – Jednak pomimo wielu apeli policji, a także kontroli stanu trzeźwości, statystyki pokazują, że nadal na drogach powiatu wołowskiego poruszają się osoby, które kierują pojazdami w stanie nietrzeźwości, powodując olbrzymie zagrożenie na drodze – dodaje mł. asp. Marzena Pawlik.



Wraz z policjantami przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego, podobnie działającego środka, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, 5 tysięcy złotych kary oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat.

Warto pamiętać też, że stan po użyciu alkoholu zdefiniowany został w ustawie, jako „stan który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie osoby badanej wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.”

Natomiast stan nietrzeźwości występuje wówczas kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.