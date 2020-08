Mniej zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym od początku roku do analogicznego okresu zeszłego roku spadła o blisko 18%. Dolnośląska policja odnotowała również mniej o blisko 22% samych zabitych na drogach.

Przed nami ostatnie dni letniego wypoczynku, podczas którego dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania kontrolne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na najczęstsze przewinienia kierujących, skutkujące nierzadko zdarzeniami drogowymi.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców niezmiennie niestety należą brawurowa jazda połączona z nadmierną prędkością, nieprawidłowe wykonywanie manewrów, w szczególności manewru wyprzedzania, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz jazda po alkoholu. Na tragiczne niestety skutki wypadków drogowych wpływa często nie stosowanie pasów bezpieczeństwa, czy też urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Podsumowując okres od początku roku, czyli od 1 stycznia do 20 sierpnia 2020 r. na terenie Dolnego Śląska odnotowano 90 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, to jest mniej o blisko 18% niż w analogicznym okresie 2020 roku, a także 98 osób zabitych i to jest mniej o blisko 22% niż w roku ubiegłym.

– Pamiętajmy, że przed nami jeszcze ostatnie dni wakacji. Dlatego dolnośląska policja wciąż apeluje o rozsądek za kierownicą i bezpieczną jazdę, by każdy, kto wyjedzie na wakacje lub urlop, bezpiecznie wrócił z nich do domu – mówi podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.