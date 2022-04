W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie z seniorami

Koncepcja „SENIOR ONLINE”, to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie. Jest on skierowany do seniorów przez Dolnośląską Policję. Kolejna transmisja odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 9:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Podczas spotkania policjanci przypomną metody działania oszustów.

– Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie starszych osób ze skutecznymi metodami zapobiegania negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże czy rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa – informuje mł. asp. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy o godz. 09.00 kliknąć w link.

Zapraszamy również do obejrzenia poprzednich spotkań:

spotkanie dotyczące tematyki przemoc w rodzinie – link

spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym – link

spotkania dotyczące różnych metod działania oszustów – link 1 , link 2, link 3, link 4.