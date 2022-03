Złodzieje rowerów grasują w powiecie. Policja radzi jak zabezpieczyć swój jednoślad

W związku z powtarzającymi się kradzieżami rowerów na terenie powiatu wołowskiego, policjanci radzą jak odpowiednio zabezpieczyć swój jednoślad przed złodziejami. – Nie przed wszystkimi kradzieżami jesteśmy w stanie się ochronić, ale przypominamy o metodach zabezpieczenia mienia, które pomogą zniwelować to ryzyko – mówi mł. asp. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Pogoda zachęca do korzystania z tego środka transportu. Wiele osób cały rok korzysta z roweru np. dojeżdżając do pracy. Co zrobić, aby podróżowanie rowerem nie przysparzało nam nerwów związanych z jego utratą?

– Przede wszystkim nie pozostawiajmy rowerów bez nadzoru. Jeśli jesteśmy na rowerowej wycieczce i potrzebujemy wejść do sklepu, niech jedna osoba pozostanie przy rowerach, a druga zrobi zakupy. Gdybyśmy musieli zostawić nasz jednoślad w miejscu publicznym na dłużej, skorzystajmy z atestowanego zapięcia rowerowego. Zabezpieczenia kosztujące kilkanaście złotych, nie są zbyt dużym wyzwaniem dla długich nożyc przeznaczonych do cięcia metalu i pękają po kilku sekundach. Powinniśmy posługiwać się sprzętem atestowanym, najlepiej wykonanym z hartowanego metalu. Stal wysokowęglowa jest tutaj dobrym rozwiązaniem, lub ogniwa kute na zimno. Sprzedawca w dobrym sklepie rowerowym na pewno doradzi nam odpowiednie zabezpieczenie – wyjaśnia wołowska funkcjonariuszka.

Co kiedy dojeżdżamy rowerem do pracy i zostawiamy go na długi okres czasu przed stacją kolejową, przystankiem autobusowym czy zakładem pracy? – Kilkanaście rowerów codziennie pozostawianych w tym samym miejscu, zabezpieczonych w ten sam sposób stanowi łatwy cel dla potencjalnego złodzieja. Postarajmy się pozostawiać rower w miejscu bardziej uczęszczanym, jeżeli jest taka możliwość pozostawmy rower u znajomego mieszkającego w pobliżu, lub w miejscu objętym monitoringiem. Takie działanie z pewnością zwiększy szansę na ustrzeżenie się kradzieży naszego jednośladu – komentuje mł. asp. Marzena Pawlik.

Policja odradza również przechowywanie rowerów na klatkach schodowych, szczególnie w przypadku, gdy domofon jest niesprawny i osoby postronne mają nieograniczony dostęp do budynku.

– Nie przed wszystkimi kradzieżami jesteśmy w stanie się ochronić. Aby pomóc służbom w przypadku gdy do kradzieży niestety już dojdzie zrób zdjęcie swojego jednośladu i zachowaj je. Zachowaj także dokumenty od roweru, lub spisz numer ramy z jednośladu. Ułatwi to znacznie poszukiwania – podsumowuje policjantka.

Zobacz też: