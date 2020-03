Brzeg Dolny: Nasza historia. Upiorny koniec KL Gross-Rosen. Wielotysięczna masakra więźniów

Hitlerowcy uciekający w 1945 r. przed ofensywą wojsk radzieckich nie chcieli, by choć jeden więzień Gross Rosen był dla sowietów świadkiem dziejącego się tu bestialstwa.75 lat temu odbyła się ewakuacja jedynego obozu koncentracyjnego leżącego na Dolnym Śląsku – KL Gross-Rosen oraz jego licznych filii. Trwała od stycznia do marca 1945 r. W pierwszym etapie przeniesiono więźniów z części filii do głównej siedziby. W drugim ewakuowano obóz główny w Rogoźnicy. Na końcu ewakuowano kolejną część filii obozowych, w tym także AL Riese – sieć podobozów w Górach Sowich. – Ewakuacja pochłonęła tysiące ofiar – mówi Barbara Sawicka, pracownik naukowy Muzeum Gross-Rosen. – Dla ludzi, którzy ją przeżywali, była prawdziwą gehenną.



Obóz Dyhernfurth należał do pierwszych obozów filialnych Gross Rosen. Był podzielony na dwie części. Obóz Dyhernfurth I powstał na terenie fabryki chemicznej “Anorgana” latem 1943 roku. Fabryka produkowała bojowe środki chemiczne, takie jak tabun i sarin, którymi napełniano bomby lotnicze i pociski artyleryjskie. Pierwszy transport z 37 więźniami (Niemcy, Rosjanie, Czesi oraz Polacy) dotarł tam w połowie 1943 roku.

Więźniowie, których tam wysyłano posiadali adnotację “RU” (niem. Rückkehr unerwünscht – “powrót niepożądany”). Warunki egzystencji w tym obozie były bardzo ciężkie. Więźniowie mieszkali w baraku obok hali produkcyjnej. Wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym były zakazane. Cały proceder był ściśle tajny. Więźniowie pracowali przy napełnianiu pocisków gazami trującymi. Często zdarzało się ze pracujący ulegali zatruciu lub podtruciu tabunem. Chorych natychmiast likwidowano. Przeprowadzano również eksperymenty na więźniach. Sprawdzano odporność organizmu ludzkiego na różne dawki trujących substancji. Szacuje się, że liczba więźniów w latach 1943–1944 wynosiła ok. 450 osób.

24.01.1945 r. zarządzono pieszą ewakuację więźniów do Gross-Rosen. W czasie tej drogi wielu spośród nich zginęło. Niemcy starali się zatrzeć wszelkie ślady po istnieniu obozu. Budynki oraz dokumentacja zostały zniszczone. Poszukiwano również świadków, aby ich zlikwidować.

Obóz Dyhernfurth II znajdował się z kolei mniej więcej 1 km od terenu fabryki. Powstał w połowie 1943 roku. W tym obozie panowały również ciężkie warunki. Był przeznaczony dla mężczyzn, jednak zdarzało się, że pracowały w nim dzieci i młodzież. Wśród ok. 3 tys. więźniów najwięcej było Polaków, Rosjan i osób pochodzenia żydowskiego. Stanowili oni co najmniej 69% więźniów. Więźniowie zatrudnieni byli przede wszystkim przy rozbudowie zakładów “Anorgana” oraz przy pracach ziemnych i budowlanych w innych przedsiębiorstwach w okolicy.

Więźniom przysługiwały minimalne racje żywnościowe (ok. 1 tys. kalorii dziennie). W połączeniu z ciężką pracą oraz okrucieństwem służb obozowych stanowiło to przyczynę wysokiej śmiertelności wśród więźniów. Według wspomnień jednego ze świadków w ciągu trzech tygodni w 1944 r. zmarło 2 tys. Żydów węgierskich. Chorych i wycieńczonych SS-mani wywozili do komór gazowych w Gross Rosen.

Ewakuacja obozu rozpoczęła się 24.01.1945 roku. Zdrowym więźniom nakazano marsz do obozu Gross Rosen, chorych rozstrzelano na moście kolejowym na Odrze.

red/ Relacje: Sławomir Kordaczuk. Bogusław Wróbel