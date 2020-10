Dolnobrzeskie liceum przechodzi na hybrydowe nauczanie

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym poinformowała o organizacji nauki od najbliższego poniedziałku. Ogólniak przechodzi na nauczanie hybrydowe.

– W naszym przypadku oznacza to, że zajęcia stacjonarne będą odbywały się na zmianę z zajęciami zdalnymi, czyli tydzień zajęć zdalnych dla całej klasy, tydzień zajęć stacjonarnych – informują Aleksandra Cholajda – Miłkowska oraz Kamila Jawiarczyk.



Od poniedziałku, 19 października do 23 października (piątek) do szkoły przychodzą klasy: 2a, 2b, 1a, 2ag. W tym czasie zdalnie uczą się klasy: 2c, 1b, 2bg. Po tygodniu następuje zmiana i klasy, które uczyły się w systemie zdalnym przychodzą do szkoły, a klasy, które uczyły się stacjonarnie przechodzą na system zdalny. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.