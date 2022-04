Głośny huk było słychać od Wrocławia po Brzeg Dolny

Dzisiaj (3 kwietnia 2022 roku) niedzielny spokój zakłócił głośny huk, który słyszalny był nad zachodnią częścią Wrocławia, okolicznymi miejscowościami, a nawet w samym Brzegu Dolnym. Czy jest się czego obawiać?

Internauci zaczęli dopytywać się w mediach społecznościowych o przyczynę hałasu. Wielu wystraszyło się huku. Niektórzy mieszkańcy wspomnianych okolic mówili o trzęsących się szybach. W Internecie spekulowano co było przyczyną hałasu. Głównie podejrzewano wojskowe myśliwce. Jak było na prawdę?



Dziennikarze portalu Gazety Wrocławskiej zapytali o tę sytuację wojskowych. Oto ich odpowiedź:

“Aktualnie na terenie całego kraju odbywa się działalność Sił Zbrojnych RP, również, bardzo intensywnie w kooperacji z sojusznikami. Szczegóły owej działalności, a szczególnie przemieszczeń i tras przelotów, w związku z aktualną sytuacją, a także ze względów bezpieczeństwa, nie będą podawane do wiadomości publicznej. Siły Zbrojne RP, pomimo wysokiej intensywności działań, przykładają dużą wagę do przestrzegania procedur lotów, a także do tego, aby wszelka prowadzona działalność nie była uciążliwa dla ludności” – takiej informacji udzielił Gazecie Wrocławskiej wydział prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.