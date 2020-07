Kasia Ryszka wyjeżdża do niemieckiej kliniki na leczenie

Katarzyna Ryszka ma 28 lat i walczy ze złośliwym nowotworem mózgu. Wczoraj poinformowała, że wyjeżdża na leczenie do Niemiec.

– Kochani moi przyjaciele i znajomi o wielkich sercach – pisze Kasia na facebooku. – 17 sierpnia dzięki Wam jadę do kliniki w Niemczech, gdzie zostanę poddana kolejnej serii immunoterapii. Brakuje mi słów, aby opisać co do Was czuję za to co dla mnie zrobiliście i choć przede mną jeszcze wiele lat “walki” to świadomość że JESTEŚCIE daje mi ogrom nadziei że będzie DOBRZE !! Pozdrawiam Was serdecznie i proszę pomóżcie mi aby uśmiech na mojej twarzy zagościł na dłużej.