Lekarz weterynarii z Brzegu Dolnego o tym, dlaczego warto wyrobić paszport dla swojego zwierzaka

W związku z wojną w Ukrainie wzrosło zainteresowanie paszportami dla zwierząt domowych.

O tym, jak wygląda paszportowa procedura dla zwierząt mówi Artur Różycki, lekarz weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej „Podaj Łapę” w Brzegu Dolnym. Paszporty wymagane są do

przemieszczania zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) po krajach Unii Europejskiej

i poza nią. Aby wyrobić paszport, należy udać się do lekarza weterynarii, który najpierw sprawdza, czy pies ma czip. Jeśli nie, wówczas wszczepi czipa.

Następnie zaszczepi psa przeciwko wściekliźnie i czynności te wpisze w paszporcie. W Polsce obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po osiągnięciu wieku 3 miesięcy inie później niż przed ukończeniem 4 miesięcy. Termin kolejnego szczepienia określa dokonujący tego zabiegu lekarz weterynarii.

Szczepienie uzyskuje ważność po 21 dniach. W przypadku przemieszczania zwierzęcia do kraju, który wymaga wykonania wcześniej testu serologicznego i określana miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny należy pobrać krew po 21 dniach od szczepienia. Próbkę wysyła lekarz do akredytowanego laboratorium. Różne kraje poza Unią Europejską mają swoje przepisy. Każdorazowo przed wyjazdem właściciel powinien sprawdzić aktualne przepisy. W niektórych krajach przed wjazdem zwierzę musi być odrobaczone i odpchlone. Paszport wystawia się właściwie „od ręki”.



Opłata za wystawienie paszportu jest ujednolicona i wynosi 100 zł. Do opłaty należy doliczyć koszty

