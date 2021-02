List do redakcji. Jak wygląda herb miasta?

Publikujemy list naszego Czytelnika dotyczący herbu Brzegu Dolnego.

A może by tak mieszkańcom Brzegu Dolnego przypomnieć jak wygląda herb miasta w którym mieszkają. Dlaczego? Bo niektórzy mieszkańcy tego miasta uważają , że … cytuję: „Symbolem Brzegu Dolnego jest smok.” Skąd

się wzięło takie przekonanie? W Brzegu Dolnym zostało wprowadzone święto smoka. Koszulki ze smokiem, emblematy, znaczki przypinane do ubrań, chorągiewki, parada smoków….. Skąd się to wzięło? Patrząc na herb Brzegu Dolnego w jego centrum widać św. Jerzego na koniu, który

przebija smoka. Smok stanowi namiastkę herbu, symbolizuje zło pokonane i zniszczone przez św. Jerzego. I to św. Jerzy jest symbolem, patronem Brzegu Dolnego. Skąd więc to błędne przekonanie, że: „Symbolem Brzegu Dolnego jest smok”? Dlaczego przed świętami Bożego Narodzenia na terenie tego miasta wystawia się dużego świecącego smoka? Jak

związek ma smok z Bożym Narodzeniem? Dlaczego mówi się, wspomina

i czci święto smoka, a nic się nie mówi o św. Jerzym? Przecież to On jest bohaterem herbu. Dlaczego więc wynosi się na piedestał coś co zostało zdeptane i zniszczone, co symbolizuje zło? Zamiast prosić o pomoc i wstawiennictwo św. Jerzego, zwłaszcza teraz w okresie pandemii, czci się smoka, który jest uosobieniem zła i przyciąga to zło do tego, kto je hołduje.

Czytelnik