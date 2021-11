Otwarcie poradni nefrologicznej

Powiatowe Centrum Medyczne ogłosiło, że od 1 grudnia będzie działać w dolnobrzeskiej przychodni poradnia nefrologiczna.



– Dzięki owocnej i wielopoziomowej współpracy z dolnobrzeską Stacją Dializ NEFROMEDICA poszerzamy naszą ofertę i otwieramy poradnię nefrologiczną – pochwaliło się w mediach społecznościowych PCM.



Poradnia nefrologiczna będzie czynna co dwa tygodnie w godzinach od 15.00 do 18.00 w przychodni w Brzegu Dolnym przy Alejach Jerozolimskich 28. Rejestracja pod numerem: 71 380 53 33. Lekarzem konsultującym będzie dr n. med. Sławomir Kramarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog. Wieloletni kierownik stacji dializ, członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

– Dla wszystkich pacjentów, którzy zadeklarowani są do przychodni POZ, należących do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie konsultacje są bezpłatne. Dla pozostałych pacjentów koszt konsultacji to 75 zł – informuje PCM. – Wierzymy, że poszerzenie dostępności usług przyczyni się do poprawy zdrowia pacjentów z powiatu wołowskiego oraz wyeliminuje konieczność podróży do Wrocławia, często schorowanych i w podeszłym wieku pacjentów.

Zobacz też: