Rozpoczął się nabór wniosków na 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym informuje, że 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

przez bankowość elektroniczną oraz

portal PUE ZUS.

Ważne! Wnioski złożone w wersji papierowej przed 1 kwietnia nie będą rozpatrywane, postępowanie w sprawie przyznania świadczenia 500+ będzie zgodnie z przepisami prawa umarzane, a wnioskodawca i tak będzie musiał ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Nowy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 roku. Świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych do 30 kwietnia 2021 r. będą wypłacone do 30 czerwca 2021 roku. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w terminie do trzech miesięcy.

W kończącym się okresie zasiłkowym, który trwał od lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., w układzie rocznym ze świadczeń 500+ skorzystało w gminie Brzeg Dolny 2866 dzieci. Koszt programu w 2020 r. wyniósł 16 mln 186 tys. zł.

/źródło: brzegdolny.pl/