Stanowisko burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie zawieszenia oddziałów w dolnobrzeskim szpitalu

Gry planszowe, ruchowe, wspólna zabawa To była niecodzienna gratka dla dzieci. Bawiły się rozwijając swoje umiejętności i uczyły kreatywności. Wszystko to dzięki przygotowanym zajęciom przez...

Docierają do nas sygnały o nieprzyjemnych zapachach w mieście. Piszcie do nas, my skierujemy Wasze uwagi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Sanepidu i PCC Rokity.