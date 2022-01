Świat zapachu, ciepła i ukojenia

Zapraszamy do rozmowy z Małgorzatą Benedyk, która z pasją i miłością tworzy naturalne świece zapachowe.

Świece naturalne co to oznacza? Czym sojowe świece różnią się od parafinowych?

Świece, które wytwarzam powstają z połączenia wosku sojowego oraz olejków eterycznych lub zapachowych. Proces od wytworzenia świecy do użytkowania ich przez konsumentów jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wosk z soi jest pochodzenia roślinnego oraz jest w 100 % biodegradowalny, nie zawiera pochodnych ropy naftowej jak świece z wosku parafinowego. Niestety parafina używana do produkcji większości świec powstaje jako odpad w procesie destylacji ropy naftowej, palenie jej jest bardzo szkodliwe ponieważ wydziela ona substancje trujące takie jak formaldehyd, toluen i benzol oraz podnosi poziom CO2 w pomieszczeniu. Wosk z parafiny bardzo mocno się nagrzewa co może spowodować poparzenia oraz pozostawia trudno zmywalne plamy, natomiast wosk sojowy jest bezpieczny i naturalny, podczas palenia brak jest szkodliwych oparów i toksyn, świeca pali się dłużej, wosk nie pozostawia plam i bardzo łatwo go zmyć oraz sprać z ubrań. Wosk sojowy używany jest do produkcji kosmetyków oraz w zabiegach kosmetycznych, ma właściwości natłuszczające, odżywiające oraz zmiękczające skórę. Do produkcji oraz do całego zaplecza marketingowego staram się wybierać tylko materiały i surowce naturalne. Od wosku poprzez olejki, knoty,

opakowania oraz ulotki. Wszystko jest ekologiczne.

Jakich olejków można używać do świec?

Do świec można używać praktycznie każdych olejków, są olejki dedykowane tylko do świec oraz olejki eteryczne i zapachowe. Ja w większości używam olejków eterycznych, które przeznaczone są do aromaterapii. Olejki eteryczne są w pełni naturalnymi substancjami czynnymi pochodzącymi z roślin i wykazują właściwości wspomagające leczenie niektórych dolegliwości poprzez aromaterapie, działają na organizm relaksująco, odprężająco, pomagają przy lekach oraz depresji. Z niektórych roślin ciężko jest uzyskać olejek eteryczny i wtedy stosuje się olejki zapachowe, które są

połączeniem olejku naturalnego z olejkiem syntetycznym. One nie posiadają właściwości leczniczych, ich głównym zadaniem jest aromatyzacja pomieszczenia. Świeca z olejkami naturalnym zupełnie inaczej pachnie niż z olejkami sztucznymi.

Dlaczego zajęła się pani tworzeniem świec? Czy jest to trudne?

Kiedyś podczas wypoczynku w Szklarskiej Porębie zobaczyłam taką malutką, ręcznie robioną świeczkę sojową o zapachu werbeny, która była droga. Strasznie mnie to zaintrygowało – dlaczego taka cena? To było moje pierwsze spotkanie ze świecą sojową i stwierdziłam, że muszę sobie sama taką zrobić… i zrobiłam: sobie, rodzinie, przyjaciołom. Tak to już samo się rozkręciło. Tworzenie świec sprawia mi ogromną przyjemność, bardzo lubię to robić, nie

jest to skomplikowany proces, ale trzeba się troszeczkę nastać nad topielnikiem, pilnować temperatury, w której można dolać olejku. Najbardziej lubię moment, gdy odpalam świecę i widzę jej płomień, czuję zapach. Trzeba

pamiętać o przestrzeganiu zasad palenia świecy sojowej, żeby wypaliła się do końca i nie tworzyły się tunele. Najważniejszą zasadą jest rozpuszczenie pierwszej warstwy wosku. Świece należy palić jednorazowo nie więcej niż 4 godziny. Przed każdym zapaleniem świecy należy skrócić knot do 0,5 cm. I oczywiście nie zostawiamy ognia bez kontroli.

Co można jeszcze dodać do świecy?

W wosku można zatopić tak naprawdę wszystko, ale ze względu bezpieczeństwa nie należy zatapiać dużej ilości suszonych kwiatów i innych rzeczy grożących zapalaniem się. U mnie jedynie w świecach lawendowych zatopione są małe ilości suszonych kwiatów, w innych świecach nie zatapiam niczego. W swojej ofercie posiadam różne zapachy oraz pojemności, staram się tworzyć zapachy świec według sezonu, moim zdaniem potrzebujemy zapachów według tego jaka jest pora roku, co innego chcemy czuć w domu zimą, a co innego wiosną.

Czy świece mogą nam pomóc?

Uważam, że jak najbardziej tak. Ważną cechą świec jest aromatyzowanie pomieszczeń, co działa przede wszystkim leczniczo i relaksująco. Trzeba powiedzieć również, że sam płomień w domu jest bardzo ważny działa na naszą podświadomość kojąco, ponieważ płomień, ogień był z nami prawie od zawsze. Ludzie gromadzili się wokół

ognisk, tańczyli, śpiewali, czuli się przy ogniu bezpiecznie. Jedzenie z ognia do dziś smakuje inaczej niż z innych źródeł

ciepła. W naszych komórkach genetycznych jest zapisane, że ogień daje energię, ale jednocześnie poczucie ciepła i spokoju, dlatego lubimy zapalać świece, a zwłaszcza na stole, przy którym gromadzi się rodzina. Robimy to instynktownie, ważne jest to żeby płomień, który płonie w naszych domach był zdrowy i bezpieczny.

Gdzie można zamówić świece robione przez panią?

Jestem w trakcie tworzenia strony internetowej oraz możliwości zakupu w sklepie internetowym. Na razie świece można zamówić u mnie osobiście z wysyłką lub odbiorem osobistym poprzez Facebookowy profil Luna Naturalne Świece. Świece są też dostępne w kwiaciarni na rynku w Wołowie „Pod Skrzydłami Anioła”. Obecnie wprowadzam nową usługę recyklingu- można wymienić pojemnik i zakupić świecę w tańszej cenie.