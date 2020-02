Zdradziłeś mnie…kotku! – spektakl komediowy w Brzegu Dolnym

W Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury, 5 marca o godz. 19.00 odbędzie się spektakl komediowy pt. “Zdradziłeś mnie… kotku!”. Wystąpią w nim: Maciej Damięcki, Tadeusz Ross, Michał Pietrzak, Ewa Kuklińska i Zuza Gaińska.

“ZDRADZIŁEŚ MNIE, KOTKU!” to sztuka o klasycznej męskiej zdradzie. A skoro zdrada, to i zemsta. Żona burmistrza, który jest zadufanym w sobie bufonem, mści się na nim i obmyśla karkołomną sztuczkę, w wyniku której niewierny mąż traci stanowisko burmistrza, a przy tej okazji karierę robią przypadkowo spotkani na ulicy żebracy. W trakcie akcji mnóstwo zabawnych scen, nieporozumień, nieco aluzji do naszej skomplikowanej rzeczywistości, a także sporo zwariowanych dialogów i kilka sympatycznych piosenek. W sztuce niebagatelną rolę odgrywa także papuga, która jest świadkiem zdrady i powtarza słowa, które usłyszała, gdy kochanka burmistrza przebywała w jego domu.

Zresztą wystarczy przyjść, aby się o wszystkim osobiście przekonać i odetchnąć z ulgą na myśl, że to tylko fikcja, bo przecież mężczyźni nigdy nie zdradzają, kobiety nigdy się nie mszczą, a papugi nigdy niczego nie powtarzają.

Dobrej zabawy!

Bilety do nabycia w DOK oraz online:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/45261/Brzeg+Dolny/Zdradzi%C5%82e%C5%9B+mnie…+kotku+%21/

Wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/472618753360411/