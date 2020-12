Żyję nadzieją, że droga do mojego wyleczenia jest bliska – pisze Kasia Ryszka

Walcząca o powrót do zdrowia Kasia Ryszka z Brzegu Dolnego pisze o swojej walce i samopoczuciu.

– Ten mijający rok, dzięki WAM, jest dla mnie wspaniały a zbliżające się święta będą wesołe i otulone nadzieją na to, że droga do mojego wyleczenia jest bliska – pisze młoda mieszkanka Brzegu Dolnego. – W przyszłym roku czeka mnie jeszcze kilka wyjazdów do kliniki w Niemczech. Jeden w marcu a następne od sierpnia do listopada. Serdecznie WAM Kochani dziękuję za Wasze serca i składam najgorętsze życzenia – zdrowych, wesołych i cudownych Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym 2021 roku pomyślności wszelakiej. Ściskam Was wszystkich mocno i pozdrawiam serdecznie.