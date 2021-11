Szlachetna Paczka rusza już w sobotę 13 listopada

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki to moment w roku, w którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie tysięcy potrzebujących rodzin, do których dotarli wolontariusze. W tym roku baza zostanie otwarta 13 listopada (sobota) o godzinie 8 rano. Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc. To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc wolontariusza.



– Od lat wspieramy tych, którzy znajdują się w potrzebie. Pomagamy rodzinom, które nie mają zimowych ubrań. Rodzinom, które otwierając lodówkę, nie mają tam czego szukać. Już 13 listopada będziecie mogli wybrać swoją rodzinę, dla której przygotujecie Szlachetną Paczkę, czyli specjalny prezent, który doda im sił – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu.

Dla niektórych życie to przytłaczająca dosadność

Pani Karolina jest samodzielną matką. Dwoje z jej dzieci wymaga stałego, specjalistycznego leczenia. „Najważniejsze jest zapłacenie czynszu i rachunków. Z resztą musimy sobie jakoś radzić” wyznaje kobieta. Na życie zostaje im nieco ponad 9 zł na dzień na osobę. Kiedy – mimo zimy – mówią „Nie mam się w co ubrać”, opisują prawdę. Bo dla niektórych życie bywa zbyt dosadne.



Ta i tysiące innych historii już 13 listopada trafi na www.szlachetnapaczka.pl, Poznając je, uzmysławiamy sobie, że nasza własna sytuacja nie jest aż tak zła, jak często o tym myślimy. Nadal możemy podzielić się z tymi, którzy mają gorzej. Możemy im pomóc.

Otwarcie Bazy Rodzin to oficjalny moment startu każdej edycji Szlachetnej Paczki poprzedzony pracą wolontariuszy, którzy od tygodni odwiedzają rodziny, samotnych seniorów, osoby z chorobami, niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub pandemii. Wolontariusze poznają ich historie, nawiązują relacje i określają potrzeby. Na tej podstawie tworzą szczegółowe historie rodzin, które trafiają do internetowej bazy.



Będziesz przygotowywać Szlachetną Paczkę pierwszy raz? Zobacz poradnik darczyńcy ze wszystkimi najważniejszymi informacjami.



Otwarcie live ze studia Szlachetnej Paczki



Wszyscy chętni będą mogli śledzić oficjalne rozpoczęcie 21. edycji w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki – w sobotę 13 listopada o 18:00 odbędzie się transmisja live z wydarzenia. Rozmowy z Wolontariuszami oraz ambasadorami Paczki, w tym m.in. z Jarosławem Kuźniarem, Joanną Jabłczyńską oraz Michałem Polem poprowadzi Maciej Orłoś. Transmisję będzie można śledzić w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki na: Facebooku, YouTubie, Twitterze



Ty też możesz pomóc!



To już 21. edycja Szlachetnej Paczki, programu społecznego, który co roku dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących. Tylko w zeszłej edycji programu wsparcie materialne otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin. Wartość przekazanych paczek przekroczyła 51 mln zł, a w mądrą pomoc zaangażowało się ponad 420 tys. Polaków.

Chcesz przygotować Szlachetną Paczkę po raz pierwszy? Na stronie Szlachetnej Paczki oraz podczas live z otwarcia znajdą się szczegółowe informacje dla tych, którzy chcą pomóc.



Już 13 listopada wejdź nawww.szlachetnapaczka.pli wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.



