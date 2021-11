Szlachetna Paczka ruszyła. Baza rodzin już otwarta!

Dziś rano została otwarta baza rodzin Szlachetnej Paczki. Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc.

Jak wybrać Rodzinę ze Szlachetnej Paczki?

Wejdź na stronę: https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny

Wybierz województwo, z którego chcesz wspomóc Rodzinę – pamiętaj, że to Ty będziesz musiał dostarczyć paczki do magazynu, które są zlokalizowane w danym województwie. Następnie wybierz rejon, do którego jesteś w stanie dostarczyć paczkę. Zobaczysz listę z Rodzinami, które czekają na swojego Darczyńcę. Jeśli jesteś zdecydowany_a, aby wesprzeć Rodzinę, która np. zmaga się z chorobą lub chcesz pomóc Seniorowi_ce możesz wyszukać właśnie taką Rodzinę. Opcja takiego wyszukiwania pojawia się po lewej stronie ekranu. Zobaczysz Rodziny, które czekają na swojego Darczyńcę, pamiętaj, aby poza historią zwrócić uwagę na główne potrzeby Rodziny. Darczyńca wybierając konkretną Rodzinę deklaruje, że spełni przynajmniej 3 główne potrzeby wskazane przez Rodzinę.

Chcę wybrać Rodzinę, ale nie widzę Rodzin potrzebujących z mojej okolicy, co zrobić?

Kolejne Rodziny będą dodawane codziennie, aż do Weekendu Cudów (11-12 grudnia), do internetowej bazy Rodzin; sprawdzaj regularnie, czy na stronie nie pojawiła się nowa Rodzina z Twojej okolicy.

Zastanów się także czy nie masz możliwości, aby dowieźć paczki dla Rodziny z innej lokalizacji, np. do magazynu w sąsiednim mieście – jeśli nie jest to dla Ciebie problem, poszukaj potrzebujących Rodzin w innych rejonach.

Jak przygotować paczkę?

Popatrz jakie potrzeby ma Rodzina (takie informacje znajdziesz w e-mailu, który otrzymałaś_eś po wybraniu Rodziny). Przygotuj listę zakupów, pamiętając, że pomoc w ramach Szlachetnej Paczki jest długofalowa; dostosuj ilość produktów do liczby członków Rodziny, ale także, jeśli możesz zadbaj o to, aby Rodzina otrzymała zapas poszczególnych produktów np. zamiast jednej torebki cukru kup zgrzewkę. Zastanów się także, czy masz w domu wystarczającą ilość pudełek, aby zapakować produkty, które podarujesz Rodzinie (jeśli nie, to pudełka możesz dopisać do listy zakupów, warto też zapytać w sklepie o niepotrzebne kartony).

Jeśli zakupisz produkty w szklanych opakowaniach, spakuj je tak, aby się nie zbiły. Pamiętaj też, że im więcej mniejszych paczek, tym więcej radości i niespodzianek dla Rodziny, a Wolontariusze i Wolontariuszki nie mają problemu z ciężkimi pakunkami. Warto też opakować paczki w papier dekoracyjny, świąteczny – obdarowani bardzo doceniają taki gest, to dla nich odświętny moment!

Jako dopełnienie całości możesz dodać kartkę świąteczną z życzeniami dla Rodziny.

Jak wygląda dostarczanie paczek?

Najczęściej Darczyńca najpierw zawozi paczki do jednego z naszych magazynów – uprzednio należy ustalić z Wolontariuszem_ką, w który dzień oraz o której godzinie paczki zostaną dostarczone, następnie stamtąd prezenty zabierają Wolontariusze i zawożą je do konkretnych Rodzin. To wszystko zawsze ma miejsce w tzw. Weekend Cudów, który w tym roku odbywa się w dniach 11-12 grudnia (niektóre magazyny są otwarte już w piątek od godzin popołudniowych).

Informację o tym, gdzie znajduje się magazyn, w jakie dni i w jakich godzinach jest otwarty Darczyńcy_czynie dostają w pierwszym e-mailu po dokonaniu wyboru Rodziny.

