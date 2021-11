Szlachetna Paczka. Trzy rodziny z naszego powiatu potrzebują pomocy

Akcja Szlachetnej Paczki trwa. W bazie pojawiają się kolejne rodziny z naszego powiatu. Oto historia i potrzeby trzech rodzin.

Pan Jan

Pan Jan jest samotną, schorowaną osobą, która pomimo trudności z chodzeniem samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i zawsze stara się jak najwięcej czynności wykonywać własnymi siłami. Mężczyzna w przeszłości pracował na kolei, jednak odkąd dostał udaru mózgu, to nie jest w stanie pracować. Boryka się ponadto z chorobą skóry i deficytami neurologicznymi, co powoduje, że na co dzień przesiaduje w domu. Każdego dnia pomaga mu opiekunka i sąsiedzi. Miesięczny przychód pana Jana to 660zł. Koszty stałe, które ponosi to 460zł. Ostatecznie pozostaje mu na życie miesięcznie 200zł.

3 kluczowe potrzeby: Wersalka, Żywność, Środki czystości

Pani Magdalena

Pani Magdalena jako młoda osobą była szefową kuchni w restauracji. Pewnego dnia zaczęła się źle czuć, dusić się i nie mogła oddychać. Po długich tygodniach spędzonych w szpitalu postawiono jej diagnozę rzadkiej choroby mięśni. Ponadto okazało się, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Pani Magdalena przed kilkoma laty wzięła rozwód z byłym mężem, który zmagał się z problemem alkoholowym. Od kilku lat problemy zdrowotne kobiety pogłębiają się, dołączyła do nich silna depresja, która czasem nie pozwala pani Magdalenie wstać z łóżka, czy wykonać podstawowych domowych czynności. Pani Magdalena utrzymuje się wyłącznie z renty, w wysokości 877 zł, a po zapłaceniu rachunków i wykupieniu leków, w łącznej kwocie 447 zł, na życie zostaje je miesięcznie 430 złotych.

3 kluczowe potrzeby: Drewno 10m³, Żywność, Środki czystości

Pani Grażyna z Rodziną

Pani Grażyna pracowała kiedyś w sklepie. Była bardzo szczęśliwa, miała zdrowego syna i pełną rodzinę, nie było problemu z finansami. Kłopoty zaczęły się, kiedy mąż i inni członkowie rodziny opuścili ten świat, a syn doznał poważnego wypadku, w wyniku którego teraz zmaga się z niepełnosprawnością i nie może podjąć pracy. Pani Grażyna choruje na nowotwór, ale jej stan zdrowia poprawia się. Rodzinie jest bardzo ciężko, szczególnie w kwestii finansowej, ale pani Grażyna robi wszystko, aby zapewnić sobie i synowi godne warunki do życia. Miesięczna kwota przychodów rodziny to 2065 zł, a koszty rachunków oraz leków to 771 zł. Dochód na jednego członka rodziny to 647 zł.

3 kluczowe potrzeby: Żywność, Opał (1 tona węgla), Środki czystości

