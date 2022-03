250 złotych na zakup telewizora? To nowy projekt Rządu

Na terenie Unii Europejskiej, w tym też i w Polsce następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Wiele gospodarstw będzie musiało zmienić lub doposażyć swój sprzęt RTV, aby móc dalej odbierać sygnał. Rząd postanowił więc przyjąć projekt ustawy, która przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera.

O przyjęciu projektu zmiany w dotychczasowej ustawie o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej poinformowała Rada Ministrów w poniedziałek (15 marca 2022 r.). Projekt został przedłożony przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Co oznacza zmiana nadawania?

Dotychczas sposób nadawania telewizji cyfrowej funkcjonował na systemie DVB-T/MPEG-4. Postanowiono zmienić go na nowszy i bardziej efektywny system DVB-T2/HEVC. – W Polsce ok. 30% gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej – informuje Rada Ministrów.

250 zł na telewizor i 100 zł na dekoder

Rządowa ustawa przewiduje dofinansowanie dla osób najuboższych na zakup dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór telewizji w nowym systemie. Jak informuje Rada Ministrów, obecnie rząd chce doprecyzować przepisy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. – Wprowadzone zostanie rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora, czy dekodera – precyzuje RM.

Zasady uzyskania dofinansowania

Rada Ministrów poinformowała, że aby uzyskać dofinansowanie trzeba będzie złożyć oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego dostosowanego do nowych standardów. Tak jak dotychczas, dofinansowanie będzie przysługiwało na wniosek jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego.

Wnioski będzie można składać elektronicznie poprzez platformę gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. Program będzie realizowany do końca 2022 r.



– Nie będzie możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Chodzi o to, żeby dofinansowanie nie objęło tych ofert, których celem nie jest zapewnienie odbioru telewizji w sposób naziemny – czytamy w zasadach opisanych przez RM.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.