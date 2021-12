Darmowe kursy dla seniorów

Starostwo powiatowe w Wołowie poinformowało, że wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego proponuje rozmaite darmowe kursy i szkolenia dla seniorów w wieku powyżej 50 lat oraz 60+.



Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy).

Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną, rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.



Tematyka kursu:

Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie

Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”

Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty

Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym

Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple

Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”

Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne

Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży

Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.



Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!



Przydatne linki:

• Formularz rekrutacyjny:

https://www.wne.uw.edu.pl/misja-neo/formularz-1?fbclid=IwAR3sDb-0VZ6PJLlJX3wsfQ-DnH6sDj4sV99DPClo0ZdCb1ETi6pXQ8lEUjY

Start kursu: 26 stycznia 2022, spotkania on-line w środy o 11:30

Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.



Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in.

następujące tematy:

– „Jak liczby nas oszukują?”

Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

– „Kierunek: Chiny”

Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

– „Jak nie dać się oszukać?”

W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

– „Oswoić rynek pracy w każdym wieku”

Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu.



Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce.



W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.



Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!



Przydatne linki:

• Formularz rekrutacyjny:

https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-7?fbclid=IwAR2lrX6GlBelVuAL_CQdnIw8G3-Ei1-GOhrGpST-ZPbGcW61Xc8HxJQ362o

Harmonogram spotkań (spotkania on-line) wkrótce dostępny na stronie – kolejne spotkania będą się odbywać regularnie od grudnia 2021.

