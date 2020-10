Dolnośląscy Terytorialsi wspierają strażaków w akcji przeciwpowodziowej

40 żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady OT wraz z podchorążymi z Akademii Wojsk Lądowych od kilku godzin wspiera strażaków i mieszkańców gminy Dzierżoniów, gdzie na skutek obfitych opadów deszczu woda z lokalnych potoków zalała domostwa.

Na wysokości miejscowości Mościska 20 żołnierzy wspiera działania strażaków zabezpieczając wały przeciwpowodziowe, układając worki z piaskiem wzdłuż rzeki Pilawy. Kolejnych 20 żołnierzy zabezpiecza domostwa w miejscowości Włóki, gdzie z brzegów wystąpił Gniły Potok.

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady OT i podchorążowie z AWL w ramach realizacji wspólnego szkolenia przystąpili do działań na wniosek wojewody dolnośląskiego, który wystąpił o wsparcie wojska na skutek ulewnych deszczów i podnoszącego się stanu wody w rzekach.

We wtorek, 13 października br., w następstwie ulewnych deszczów oraz kolejnych przekroczeń stanów ostrzegawczych na rzekach w południowej części kraju dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wprowadziło alerty gotowości do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla sześciu brygad obrony terytorialnej. Dziś do działań weszli pierwsi żołnierze z Dolnego Śląska. Na chwilę obecną żołnierze brygad OT ze Śląska, Małopolski, Kielecczyzny oraz Lubelszczyzny w ciągu najbliższych 24 godzin mogą spodziewać się powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Ponadto, żołnierze z pododdziałów logistycznych oraz obsługi pomp, agregatów prądotwórczych i agregatów oświetleniowych z wymienionych wyżej brygad oraz dodatkowo z południowego Mazowsza i Podkarpacia, mogą spodziewać się powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa w ciągu najbliższych 12 godzin. Siły te są utrzymywane w gotowości do wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i instytucji na wniosek wojewody.

Żołnierze brygad objętych alertem zobowiązani są do skorygowania swoich planów, powiadomienia o alercie pracodawców, sprawdzenia środki łączności oraz przygotowania wyposażenia. Podobnie jak w poprzednich tego typu sytuacjach, ze stawiennictwa zwolnieni są druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osoby bezpośrednio dotknięte skutkami kryzysu.

Równolegle żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zaangażowani w działania w ramach operacji „TRWAŁA ODPORNOŚĆ”, której celem jest wsparcie utrzymania przez państwo kontroli nad epidemią, aż do momentu jej całkowitego wygaszenia. W ciągu ostatniej doby w działania na rzecz walki z koronawirusem brało udział ponad tysiąc żołnierzy WOT. Dziś Terytorialsi między innymi wspierają szpitale, domy pomocy społecznej i działania policji podczas monitoringu osób przebywających na kwarantannie.