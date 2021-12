Firma z 30-letnim doświadczeniem buduje nowoczesne mieszkania. Rozmowa z Alexandrem Kołodziejem, współwłaścicielem spółki Inwest­-Piast Kołodziej

Państwa firma istnieje na rynku ponad 30 lat. Jaka jest jej historia?

Rzeczywiście spółka Inwest­-Piast Kołodziej będzie niedługo obchodzić swój 30 jubileusz powstania. Dla mieszkańców Wołowa była początkowo rozpoznawalna pod firmą Okno-Piast, z siedzibą przy ul. Ścinawskiej. W tym okresie skupiliśmy się na produkcji stolarki drzwiowej i okiennej. Na skutek rozwoju i postępującej specjalizacji w roku 2004 nastąpiło wydzielenie ze spółki podmiotów zajmujących się inwestycjami w nieruchomości i prowadzących działalność deweloperską oraz podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wytwarzania i sprzedaży stolarki okiennej. Dziś spółki funkcjonują jako niezależne, ściśle wyspecjalizowane podmioty.

Jakie projekty w tym okresie Państwo zrealizowaliście?

Okres 30 lat działalności obfitował w liczne wyzwania, zrealizowane projekty oraz zgromadzone doświadczenie ale też umocnił markę i wytworzył zaufanie klientów i kontrahentów do współpracy. Z perspektywy czasu to właśnie doświadczenie i zaufanie naszych partnerów handlowych są elementami, które cenimy najbardziej. Ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe spółki. W zakresie zawartych umów oraz zrealizowanych inwestycji, do końca 2021 roku zrealizowaliśmy na Dolnym Śląsku ponad 46 projektów o łącznej wartości przekraczającej 107 milionów złotych. Dla mieszkańców powiatu wołowskiego najbardziej rozpoznawalnymi są kompleks handlowy przy ul. Ludowej w którego skład wchodzą m.in. Lidl, Rossmann oraz obiekt Biedronka, market Netto, jak również Centrum Handlowe położone w Brzegu Dolnym z obiektami Galerii handlowej, Intermarche i Bricomarche, Media Expert, zakład produkcyjny stolarki okiennej przy ul. Ścinawskiej oraz wiele innych obiektów takich jak budynki, kamienice oraz hale.

Dziś to firma, która ma wiele nóg biznesowych. Na czym obecnie najbardziej się skupiacie?

Rdzeniem działalności spółki pozostają inwestycyjne w zakresie nieruchomości, w tym budowa i komercjalizacja obiektów handlowych oraz budownictwo mieszkaniowe. Zajmujemy się zarówno budową i najmem nieruchomości handlowych, hal produkcyjnych i magazynowych, skupem gruntów, budową oraz najmem mieszkań, jak również realizacją projektów deweloperskich z nastawieniem na sprzedaż dla klienta indywidualnego. Do ostatniej kategorii należy nasza nowa inwestycja Osiedle Wichrowe Wzgórza, którą realizujemy obecnie.

To nowe przedsięwzięcie?

Osiedle Wichrowe Wzgórza stanowi projekt, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Po pierwsze wyznaczamy nowy, pozytywny trend, który należy określić jako jakościowe podejście do budownictwa mieszkaniowego. Każdy element został starannie zaprojektowany pod kątem wygody użytkowania i jakości. Zerwaliśmy z tendencją do wąskiej zabudowy, małymi odległościami od sąsiednich budynków, brakiem ogrodów oraz miejsc postojowych. Do tej pory dominowały projekty, w których przestrzeń parkingowa była zazwyczaj ograniczona lub miejsca postojowe były dodatkowo płatne. W naszej inwestycji każdy mieszkaniec ma do dyspozycji przestronne ogrody, indywidualne i publiczne miejsca postojowe oraz dużą dowolność w kształtowaniu własnej działki. Nie stosujemy dodatkowych dopłat, a każdy mieszkaniec ma wydzielony przestronny ogród, który może kształtować bez ograniczeń.

Tak będzie wyglądało nowe osiedle. Kameralnie i spokojnie.

Co oferujecie klientom, którzy chcą kupić u Was mieszkanie?

Proponujemy nowy produkt, który nie był do tej pory dostępny na lokalnym rynku. Są nim mieszkania w dwukondygnacyjnej zabudowie z indywidualnymi, przestronnymi ogrodami o powierzchni 250-350 m², i to w znakomitej lokalizacji w centrum miasta. Mieszkania posiadają powiększone okna, co przekłada się na znakomite doświetlenie wnętrz oraz dobrze dobrane wielkości i układ przestrzenny pomieszczeń. Dzięki temu uzyskaliśmy blisko 20 metrowe pokoje wraz z tarasami. Lokale mieszkalne położone na piętrze posiadają po dwa balkony z każdej strony budynku oraz duże przeszklenia.

Mieszkania w rzadkiej zabudowie, z dużymi ogrodami gwarantują poczucie prywatności i przestrzeń dla rozwoju i wypoczynku, a przy tym zachowane są wszystkie wygody związane z posiadaniem mieszkania. Naszym celem jest wyznaczenie nowego standardu w zakresie wygody, przestronności oraz jakości życia mieszkańców i rezultat ten widoczny jest już dziś.

Na jakim etapie jest realizacja budowy? Kiedy przewidywane jest jej zakończenie?

Obecnie mamy zrealizowane blisko 60% budowy stanu surowego. Za chwilę rozpocznie się układanie więźby dachowej. Zakończenie inwestycji planujemy na wrzesień-październik 2022 roku. To również wyróżnia nas od innych projektów deweloperskich. Nie oferujemy przysłowiowej “dziury w ziemi” ale istniejący obiekt, z którym klient ma możliwość zapoznać się w trakcie budowy. Wizualizacje nigdy nie zastąpią w pełni wizyty i zapoznania się z rzeczywistą budową.

Obecny stan budowy

Jakie plany na przyszłość? Jak przewiduje Pan rozwój rynku nieruchomości?

Przed nami ciekawy okres. Nieustannie rosną ceny materiałów budowlanych oraz nieruchomości. Można uznać, iż co kilka miesięcy następuje przełamanie pewnej bariery psychologicznej jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań. Można uznać za wysoce prawdopodobne, że tendencja ta się utrzyma. Mimo to analitycy wskazują, że rynek wciąż cechuje znaczny popyt, a statystyki wykazują, iż sprzedaż nie maleje. Rosnąca inflacja sprawia, że nasi klienci często traktują zakup mieszkania jako inwestycję kapitału z nastawieniem na wynajem lub sprzedaż w okresie późniejszym i nastawieniem na zysk.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawialiśmy z Alexandrem Kołodziejem, współwłaścicielem spółki Inwest­-Piast Kołodziej -> inwestpiast.pl

