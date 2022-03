Inwentaryzacja – zrobić własnoręcznie czy zlecić?

Artykuł sponsorowany

Każdy przedsiębiorca kiedyś spotkał się z terminem – inwentaryzacja. Konieczność jej wykonywania w prowadzonym biznesie jest ustalona przez przepisy prawa. Po jej przeprowadzeniu przedsiębiorca dowiaduje się co i w jakiej ilości znajduje się na jego półkach sklepowych czy w magazynie. Proces jest żmudny i wymaga precyzji w obliczeniach. Czy lepiej więc wykonać spis z natury samodzielnie, czy zlecić?

Najprościej, inwentaryzacja to ustalenie za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Inwentaryzację można wykonać w każdym momencie, ale należy pamiętać też o terminach nałożonych przez prawo. Przeprowadzenie spisu według ustawy o rachunkowości jest konieczne do ostatniego dnia każdego roku obrotowego.

Jak przeprowadza się inwentaryzację?

Proces inwentaryzacji opiera się na systematycznym zliczaniu składników firmy i nanoszeniu odpowiednich wartości na strony protokołu inwentaryzacyjnego. Tylko dzięki rzetelnym obliczeniom ten dokumenty rachunkowy będzie świadczył o prawidłowo przeprowadzonych działaniach. Dobrze wykonany spis daje pełny i rzetelny obraz prowadzonego biznesu.

Gdy przedsiębiorca decyduje się na wykonanie tych działań samodzielnie, robi je własnoręcznie lub zleca swoim pracownikom. Należy wtedy wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za cały proces i na koniec przedstawi raport z wykonania zadania. Dlatego część właścicieli zleca inwentaryzację zewnętrznym podmiotom, które posiadają wykwalifikowaną kadrę i niezbędne doświadczenie.

Zrobić samodzielnie czy zlecić?

Na to pytanie musi opowiedzieć sam zainteresowany. Zlecenie takiego zadania firmie zewnętrznej ma wiele plusów. Jednym z bardziej oczywistych jest po prostu oszczędność czasu. Koniecznymi do wykonania dokładnymi obliczeniami posiadanych towarów zajmie się zewnętrzny zespół. Może to być nieoceniona pomoc w prowadzeniu biznesu. Niektórzy jednak wolą sami podjąć się wykonania inwentaryzacji. Samodzielnie czy z firmą, inwentaryzację i tak trzeba wykonać w terminach ustalonych w przepisach prawa. Niewywiązanie się z obowiązków inwentaryzacyjnych grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch.