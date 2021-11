Inwestowanie w kryptowaluty

Artykuł sponsorowany

Inwestowanie – każdy z nas na różne sposoby w coś inwestuje. Kupując leki inwestujemy w swoje zdrowie, kupując auto lub mieszkanie inwestujemy w siebie i swoją przyszłość. Od jakiegoś czasu dość często słyszymy o kryptowalutach i inwestowaniu w nie.

Kryptowaluta jest rodzajem cyfrowej waluty, którą możemy przelewać tak samo jak przelewy i trzymać na portfelach cyfrowych lub fizycznych.

Takie portfele to wirtualne programy lub nośniki danych (np. pendrive ze specjalnym oprogramowaniem) specjalne do przechowywania kryptowalut.

Kryptowalut jest wiele i każda z nich posiada swoją wartość.Waluty te nie są w żadnym stopniu kontrolowane przez banki, ponieważ nie potrzebują banków do istnienia i działania.

Sprzedaje się je, wymienia za prawdziwe pieniądze i kupuje, dlatego właśnie są one tak bezpiecznych, a zarazem interesującym rodzajem inwestycji. Tworzy się je poprzez zaawansowane techniki szyfrowania, a handlować nimi można tylko korzystając ze specjalnych giełd kryptowalut np. BitBay.

Tworzą rodzaj zabezpieczenia finansowego dla ich posiadaczy.

Wymienić bądź sprzedać możemy je w każdej wybranej przez siebie chwili np. nagły wydatek czy skok kursu danej waluty. Najwięksi posiadacze są w stanie przewidzieć nadchodzące zmiany w kursach i odpowiednio zareagować. Taki rodzaj inwestycji wiąże się z dość sporym ryzykiem, biorąc pod uwagę jak wiele jest czynników wpływających na kursy walut. Kryptowalutami można również płacić, są więc nie tylko idealne jako rodzaj oszczędności, ale także jako bezpieczne miejsce na przechowanie pieniędzy. Proces tworzenia, działania czy wydobywania kryptowalut jest naprawdę złożony. Potrzeba ogromnej wiedzy i umiejętności, żeby móc nimi pracować. Jeżeli potrzebne nam miejsce, w którym możemy bezpiecznie umieścić nasze oszczędności “odłożyć trochę” to kryptowaluty sprawdzą się idealnie. Można nimi handlować, dlatego ich wartość znacznie wzrosła. Kiedyś inwestycja w kryptowaluty była czymś nowym czy niebezpiecznym, teraz jest to codzienność. Co raz to więcej osób decyduje się na skorzystanie z nich, utrzymywanie się z nich lub wykorzystanie jako skarbonkę, w której nasze oszczędności poczekają na swój moment.

