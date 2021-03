Jaki parapet najlepszy do Twojego wnętrza? Wady i zalety parapetów drewnianych, kamiennych i z tworzywa

Parapet jest elementem wykończenia wnęki okiennej i coraz częściej oprócz funkcji użytkowej pełni również funkcję dekoracyjną. Czy zatem lepszym rozwiązaniem będzie parapet drewniany, kamienny czy z tworzywa? Jaki parapet wewnętrzny wybrać, by idealnie pasował do wystroju i przeznaczenia naszych wnętrz?

Parapety wewnętrzne rodzaje:

Drewniane:

Parapety drewniane niegdyś wykonywane były z desek, dziś natomiast do ich produkcji wykorzystuje się klejone drewno. Wewnętrzne parapety mogą być z drewna sosnowego, dębowego, bukowego lub z gatunków egzotycznych. Drewno na parapety powinno być klejone warstwowo: tylko wtedy nie będzie się odkształcało pod wpływem wilgoci i ciepłego powietrza od grzejników. Ważnym jest, żeby zabezpieczyć materiał wcześniej woskiem, lakierem lub farbą. Pamiętajmy również o walorach estetycznych, do wyboru dziś jest cała paleta kolorów, co pozwala na łatwe dopasowanie koloru parapetu do naszego wnętrza.

Parapety PCV:

Są tanie i dość odporne na zniszczenie, ale mogą pękać i łamać się pod wpływem uderzeń i ciężarów. Ich główną domeną jest łatwość w czyszczeniu, cena oraz szeroka paleta wzorów i kolorów.

Parapety kamienne

wykonane z marmuru, granitu czy piaskowca są niezwykle atrakcyjne wizualnie, ale również doskonale trwałe i odporne na wszelkie zniszczenia. . Parapety z kamienia to rozwiązanie odpowiednie dla tych, których zależy na wyjątkowej, unikalnej estetyce. est to materiał naturalny, więc trzeba pamiętać, że próbka może znacznie różnić się od całego parapetu.

Parapety wewnętrzne kamienne mają powierzchnię szlifowaną lub polerowaną.

Montaż

Niezwykle istotną kwestią w przypadku parapetów jest ich montaż. Nawet najpiękniejszy i porządny parapet źle zamontowany nie będzie ani ładny, ani funkcjonalny.

Trzymając się poniższych wskazówek, uzyskamy idealne proporcje parapetu, a tym samym jego estetyczny wygląd:

– prawidłowo zamocowany parapet musi być wpuszczony w boki muru (szpalety) minimum 3 cm a parapet z frezem ozdobnym minimum 5cm

– pod okno parapet wpuszczamy 0,5 – 1,5 cm

– na zewnątrz muru parapet powinien wystawać 3-5 cm

– parapet należy zamontować na biały klej lub piankę niskoprężną

przykład:

otwór okienny jest długi 150cm a głęboki 20 cm to parapet powiniem mieć wymiar 156cmx25cm a parapet z frezem ozdobnym 160cmx25cm.

Jak i gdzie wybrać parapety?

Szeroki wybór parapetów wraz z poradnikiem jak wybrać najlepsze dla siebie parapety możemy znaleźć w jednym ze sklepów we Wrocławiu oferujący nie tylko całą gamę parapetów oraz parapetów wewnętrznych, ale również blaty łazienkowe, kuchenne oraz schody. Dla każdego kto nie może zdecydować się na rodzaj parapetów, czekają dokładne wskazówki jakiego rodzaju parapety są w sprzedaży oraz jak dokładnie je wymierzyć, aby w czasie montażu nie było najmniejszych problemów.