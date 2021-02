Kolej na kolej

Inwestycje kolejowe są kosztowne, ale jakże potrzebne w ruchu pasażerskim i towarowym. Na Dolnym Śląsku w ostatnich latach na remonty i modernizacje torowisk oraz na zakup nowoczesnych pociągów przeznaczonych zostało niemal 900 mln zł, z czego znaczną część, bo aż 604 mln zł dołożyła Unia Europejska.

– Nie trzeba nikogo przekonywać, że sprawny transport kolejowy przyczynia się do rozwoju każdego województwa – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – To nie tylko alternatywa dla używania samochodów w dotarciu do pracy, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz sprawny przewóz towarów do dolnośląskich firm. Dlatego wspieraliśmy i będziemy wspierać takie przedsięwzięcia.

Nowe przystanki i tory

Ponad 110 kilometrów dolnośląskich linii kolejowych przeszło przebudowę lub modernizację. Można to zobaczyć m.in. na trasach: Wrocław Psie Pole – Trzebnica, Wrocław – Świdnica Przedmieście, Dzierżoniów – Bielawa, Wrocław – Jelenia Góra czy Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój. Zwiększyła się szybkość jazdy pociągów, ich przepustowość, a także, co docenią pasażerowie, poprawił komfort i bezpieczeństwo podróży.

Na trasach – nie tylko tych wymienionych – powstały nowe lub odnowiono stare przystanki i dworce. W sumie jest ich 45. Odczują to na przykład wsiadający do pociągu na stacjach Wrocław Muchobór, Iwiny, Mokronos Górny, Siechnice, Żerniki Wrocławskie czy Święta Katarzyna.

To nie wszystkie zmiany. Prawie 50 obiektów kolejowych zostało przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zniknęły bariery architektoniczne, są podjazdy i odpowiednie toalety. Pomyślano również o sprawnym taborze. W Legnicy działa już nowoczesne centrum serwisowe gwarantujące utrzymanie wysokiej jakości usług transportowych. W hali technicznej można naprawić wagon i przeprowadzić przegląd.

Najdroższa inwestycja

Jednakże najdroższym przedsięwzięciem jest rozbudowa taboru Kolei Dolnośląskich. 11 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kosztowało 267 mln zł, z czego ponad 183 mln zł pochodzi z UE. Jak podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich S.A., to jedna z największych inwestycji w historii spółki.

Nowoczesne pociągi są szybsze – wykorzystując zmodernizowane odcinki kolejowe, osiągają prędkość nawet do 160 km/h. Mają klimatyzację i niskie podłogi, co ułatwia korzystanie z nich osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Mają również wygodne fotele z dostępem do gniazd zasilania oraz pokładowe Wi-Fi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring oraz nowoczesne systemy informacji pasażerskiej.

Takimi pojazdami można podróżować między innymi z Głogowa do Brzegu, z Oleśnicy do Kłodzka i z Wrocławia do Jeleniej Góry.

Inwestycje kolejowe w liczbach:

111,2 km – to zmodernizowane linie kolejowe w naszym regionie

47 – to obiekty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

45 – to wyremontowane przystanki i dworce

11 – to kupione nowe pociągi