Kultowe miejsca w dolnośląskich górach

Ciekawe szlaki, zabytkowe obiekty, najpiękniejsze widoki, czyli miejsca z klimatem, które od lat przyciągają amatorów górskich wypraw na Dolnym Śląsku. Z inicjatywy urzędu marszałkowskiego powstała mapa kultowych miejsc w dolnośląskich górach, dostępna online w serwisie Geoportal Dolny Śląsk.

MAPA 26 OBIEKTÓW

Schroniska i znane ze swojego położenia obiekty, które zapewniają wytchnienie w trakcie górskich wycieczek – na najnowszej mapie zgromadzono 26 kultowych miejsc w dolnośląskich górach.



– Już trzeci sezon wraz z GOPR-em i dolnośląskimi atrakcjami promujemy bezpieczną turystykę w regionie w ramach akcji #GóryBezBrawury. Dolny Śląsk to nie tylko najwięcej zabytków i uzdrowisk w Polsce, ale również wspaniałe, górskie szlaki z niesamowitymi obiektami, które noszą już miano kultowych. Aby ułatwić turystom zwiedzanie i zapewnić bezpieczeństwo na jednej mapie zgromadziliśmy miejsca, których, odwiedzając Sudety, przegapić nie można – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

OFERTA I HISTORIA

Schroniska przy Głównym Szlaku Sudeckim, ale również obiekty położone blisko miast – w dolnośląskich górach na turystów czeka doskonałe zaplecze. Samotnia, Pasterka, Andrzejówka, Jagodna, to przykłady obiektów, które na stałe wpisały się w odkrywanie Dolnego Śląska. Zabytkowe budynki, ciekawa historia, klimatyczne noclegi i lokalne przysmaki sprawiają, że miejsca te cieszą się popularnością. Skupiają ludzi, dla których góry są pasją.



– Nasze schronisko to miejsce, do którego od lat wracają turyści krajowi i zagraniczni. Jest perełką Gór Izerskich – najszybciej jest tutaj rozpocząć i najłatwiej zakończyć wycieczkę. To miejsce z niesamowitą, niemal stuletnią historią i niepowtarzalnym klimatem. Nigdy nie zostało zniszczone i zachowało swój urok sprzed wieku. Latem przyciąga amatorów rowerów, zimą narciarzy i piechurów – mówi Grażyna Bielewicz, od dwudziestu lat prowadząca Schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”.

Na mapie zaznaczono lokalizacje kultowych miejsc. Obok można znaleźć zdjęcia, informacje na temat adresu, położenia, liczby noclegów, a także link do strony internetowej obiektu oraz artykułu na stronie dolnyslask.travel, gdzie znajduje się szczegółowy opis obiektu: okoliczne szlaki, historia, udogodnienia, sposób dotarcia czy atrakcje, które można zobaczyć, wybierając się na szczyty. Do opublikowanej mapy cały czas mogą dołączyć kolejne miejsca, zgłaszając się do Wydziału Promocji Województwa Dolnośląskiego.

Wydanie papierowej wersji mapy z kultowymi obiektami w górach na Dolnym Śląsku zaplanowane jest na jesień.

MAPA: https://geoportal.dolnyslask.pl/app/mapa/umwd-wodgik-wroclaw/kultowe-miejsca-w-dolnoslaskich-gorach-b4xk9/

Lista obiektów na mapie: Dom Śląski, Schronisko PTTK Samotnia im. Waldemara Siemaszki, Strzecha Akademicka, Schronisko na Śnieżniku, im. Zbigniewa Fastnachta, Schronisko na Szczelińcu, Schronisko PTTK Andrzejówka, Schronisko PTTK Zygmuntówka, Schronisko PTTK NA STOGU IZERSKIM, “Perła Zachodu” Gościniec PTTK, Schronisko PTTK “Kochanówka”, Schronisko PTTK Szwajcarka, Schronisko PTTK Na Hali Szrenickiej, Schronisko PTTK Pod Łabskim Szczytem, Schronisko PTTK Odrodzenie, Schronisko PTTK Na Przełęczy Okraj, Schronisko PTTK Harcówka, Schronisko PTTK Pasterka, Schronisko PTTK Pod Muflonem, Schronisko PTTK Jagodna, Ślęża – Dom Turysty Zmorskiego, Chatka Górzystów, Schronisko Kamieńczyk, Schronisko Szrenica, Stacja Turystyczna Orle, Schronisko Orlica Zieleniec, Wysoki Kamień.