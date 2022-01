Pierwsze mandaty na nowych stawkach już wystawione. Co działo się na drogach w noworoczny weekend? Yanosik sprawdza

Od 1 stycznia 2022 obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Kierowcom nie w smak zmiany, które zaplanował dla nich Rząd. Stawki za przekroczenie prędkości wzrosły nawet czterokrotnie! To nie największy powód do stresu, bo za najcięższe wykroczenia można jednorazowo otrzymać 15 punktów karnych, które będą kasowane dopiero po dwóch latach od dnia opłacenia kary. Jak wyglądały pierwsze dni nowego roku na drogach? Mandaty już się posypały.

Huczne obchody Sylwestra

Wiele osób zdecydowało się celebrować zakończenie 2021 roku na domówkach, czy organizowanych imprezach w restauracjach lub hotelach. Według danych Policji 31 stycznia zatrzymano 156 osób kierujących po alkoholu, a 1 stycznia liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie – 386 kierowców prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości. Niestety również 2 stycznia liczba kierujących po spożyciu alkoholu była wysoka – zatrzymano 203 osoby.

Sylwester to idealna okazja do świętowania, którego nie odmawia sobie również wielu zmotoryzowanych Polaków. Po zabawie jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktycznego stanu swojej trzeźwości. Rokrocznie wraz z Komendą Główną Policji organizujemy akcję „Myśl trzeźwo", mającą na celu edukowanie polskich kierowców w zakresie spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdów. Akcja trwa od 30 grudnia do 16 stycznia 2022 roku.

31 grudnia 2021 doszło do 55 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych. 1 stycznia 2022 roku wypadków było mniej – 37, jednak zginęło w nich więcej osób – 10, a także 38 zostało rannych.

W Nowy Rok z nowym taryfikatorem

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje już nowy taryfikator mandatów. Zmiany były zapowiadane na długo przed tą datą, jednak niektórym wciąż było trudno w nie uwierzyć i postanowili przekonać się na własny rachunek o nowych stawkach za przekroczenie prędkości.

Już w pierwszy dzień Nowego Roku Policja poinformowała o zatrzymaniu kierowcy w Warszawie, który omijał pojazd zatrzymujący się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Kara za to wykroczenie obecnie wynosi już 1500 zł, w ubiegłym roku była trzykrotnie mniejsza.

Ręce pełne pracy miała również warszawska grupa SPEED, która w noworoczną sobotę nałożyła kilkanaście mandatów po 1500 zł i 2000 zł za przekroczenie prędkości. Rekordzista pędził Mostem Siekierkowskim prawie 160 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz utracił prawo jazdy. Na Trasie Siekierkowskiej zatrzymano również nietrzeźwego kierowcę, który miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Jechał z prędkością 180 km/h, mając nałożony zakaz kierowania pojazdem przez sąd.

2 stycznia 2022 roku kierowca w Poznaniu, na ul. Niestachowskiej przekroczył prędkość o 70 km/h. Otrzymał mandat o wysokości 2000 zł. Z kolei w pierwszy poniedziałek tego roku, Policji z Mazowsza udało się zatrzymać w Ostrołęce kierowcę, który jechał w terenie zabudowanym o 71 km/h więcej. To kolejny rekord tego roku – kierujący otrzymał mandat 2500 zł oraz utracił prawo jazdy.

– W aplikacji Yanosik na bieżąco wskazywane są aktualne limity prędkości dla danej trasy. Jest to rozwiązanie na miarę potrzeb każdego kierowcy, który nie jest pewien z jaką prędkością może się poruszać na danym odcinku. Nasza aplikacja powiadamia również o kontroli policji, a także o nieoznakowanym radiowozie. Niestety wciąż dochodzi do sytuacji przekroczenia prędkości. W tym roku jednak będzie miała znacznie większe konsekwencje w postaci wyższych mandatów, a także możliwości skierowania sprawy do sądu, który może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych – mówi Julia Langa, Yanosik Autoplac

Na własnej skórze o konsekwencjach nieprzestrzegania nowych przepisów przekonali się również kierowcy w Gorzowie Wielkopolskim, którym 2 stycznia przyznano 2 mandaty po 2000 zł za przekroczenie prędkości o ponad 61 km/h oraz 2 mandaty 1500 zł za przekroczenie prędkości o 51 km/h. Prawo jazdy każdego z nich zostało zatrzymane.

Również w Zielonej Górze posypały się mandaty 2 stycznia. Na trasie z ograniczeniem prędkości do 50 km/h przyznano 5 mandatów o wysokości 800 zł (przekroczenia od 31 km/h do 40 km/h), 1000 zł za jazdę o 41 km/h szybciej niż wskazuje ograniczenie oraz 2 mandaty za kolizję, w wysokości 1020 zł.

Zmiany w taryfikatorze wstrząsnęły rynkiem

Przekorni kierowcy w obawie o wysokie mandaty rozglądali się za rozwiązaniami, które pomogłyby im uniknąć takich sytuacji na drogach. Wielu z nich zdecydowało się zainwestować w sprzęt monitorujący stan trasy oraz informujący o zagrożeniach, a także kontrolach policji czy fotoradarach.

– Zauważyliśmy wzrost zainteresowania zakupem urządzeń Yanosika już na kilka miesięcy przed Nowym Rokiem. Wielu kierowców szukało optymalnego rozwiązania zarówno w związku z wprowadzeniem obowiązku e-TOLL dla kierowców pojazdów osobowych, jak i w obawie o wysokie stawki mandatów w 2022 roku. W miarę zbliżającego się Nowego Roku, liczba kupowanych urządzeń Yanosik wzrastała dynamicznie, ruch dzienny w naszym sklepie wzrósł o 350%. Doszło nawet do sytuacji, w której rozważaliśmy wprowadzenie limitów zakupu urządzeń na osobę – informuje Julia Langa, Yanosik Autoplac

Przecieki odnośnie nowych stawek mandatów za przekroczenie prędkości pojawiły się dopiero w ostatnich dniach grudnia. Od 1 stycznia za przekroczenie prędkości:

Do 10 km/h – kierowca otrzyma mandat 50 zł, tak jak w ubiegłym roku.

Od 11 km/h do 15 km/h – kierowa otrzyma mandat 100 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 50 do 100 zł.

Od 16 km/h do 20 km/h – kierowca otrzyma mandat 200 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 50 do 100 zł.

Od 21 km/h do 25 km/h – kierowca otrzyma mandat 300 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 100 do 200 zł.

Od 26 km/h do 30 km/h – kierowca otrzyma mandat 400 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 100 do 200 zł.

O 30 km/h – kierowcaotrzyma mandat 800 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 200 do 300 zł.

O ponad 40 km/h – kierowca otrzyma mandat 1000 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 300 do 400 zł.

O ponad 50 km/h – kierowca otrzyma mandat 1500 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 400 do 500 zł.

O ponad 60 km/h – kierowca otrzyma mandat 2000 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 400 do 500 zł.

O ponad 70 km/h – kierowca otrzyma mandat 2500 zł, w 2021 roku zapłaciłby karę od 400 do 500 zł.

To nie wszystkie „bolesne” zmiany

Zmienia się również system naliczania punktów karnych – od tego roku największa liczba punktów, które może otrzymać kierowca to 15, a nie 10, jak było dotychczas. Punkty będą kasowane dopiero po 2 latach od uiszczenia kary grzywny, zniesione zostaną również szkolenia kasujące punkty.

Jednak, zanim to nastąpi, kierowcy którzy zgromadzili punkty jeszcze w 2021 roku mogą być dobrej myśli – te będą kasowane po roku od ich otrzymania. Wciąż można również wziąć udział w szkoleniach WORD, które zmniejszają liczbę punktów karnych o 6 najstarszych. Taka opcja zostanie tymczasowo do końca września 2022 roku.

Co ważne – redukowane będą punkty zarówno z 2021 roku, jak i te otrzymane już po 1 stycznia 2022 roku.

Punkty karne będą również decydowały o cenie polisy OC. Kierowcy, którzy popełniają wykroczenia będą musieli liczyć się z wyższą kwotą za OC. Ci, którzy jeżdżą bezpiecznie nie będą mieli powodów do zmartwień.

Nowy Rok przyniósł wiele zmian dla zmotoryzowanych. Jak widać nowe przepisy nie oszczędzają nikogo i pierwsze mandaty zostały już wypisane przez funkcjonariuszy Policji. Czy kierowcy zaczną przestrzegać przepisów i nie będą przekraczać limitów prędkości? Jest na to szansa, zwłaszcza, że punkty karne będą usuwane dopiero po dwóch latach od dnia opłacenia mandatu.

