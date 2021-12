Podszywają się pod banki i “czyszczą” konta swoich ofiar

Policja kolejny raz apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności. Oszuści podszywają się pod pracowników instytucji finansowych czy banków, twierdząc, że nasze oszczędności na koncie są zagrożone, kolejno namawiają swoje ofiary do zainstalowania odpowiednich aplikacji na komputerach lub smartfonach. Dzięki tym aplikacjom są w stanie wejść w posiadanie informacji wyświetlanych na ekranach tych urządzeń, w tym danych logowania do banku. Następnie czyszczą konta z oszczędności i znikają lub zaciągają pożyczki.

Funkcjonariusze kolejny raz przestrzegają przed ufaniem osobom, które kontaktują się z nami telefonicznie lub przez Internet. Nawet, jeśli na ekranie telefonu wyświetla się informacja, że dzwoni do nas właśnie przedstawiciel banku.

Oszuści w prosty sposób podszywają się pod numer telefonu banku, a następnie informują np. że nasze zgromadzone na koncie środki są zagrożone, że ktoś właśnie próbuje nam się na konto włamać. Proszą o zainstalowanie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do komputera czy telefonu. Następnie przekonują do zalogowania się na stronę banku, a wtedy mając już wszystkie potrzebne dane, dokonują przelewów oraz zaciągają pożyczki. Poprzez tego typu aplikacje wchodzą w posiadanie haseł czy listy kontaktów. Zdarza się, że oszuści informują o konieczności przelania środków pieniężnych na wskazane przez siebie konto.

Przypominamy!

Nie instalujmy na komputerach, smartfonach czy tabletach nieznanych aplikacji, a także aplikacji np. wyglądających jak bankowe poprzez wejście w otrzymany wiadomością czy mailem link.

Przypominamy, że przestępcy są naprawdę bardzo dobrze przygotowani do swojej „pracy”. Wykorzystują różne techniki socjotechniczne, aby odpowiednio zmanipulować ofiarę, która nie dość, że nie domyśli się, że właśnie jest okradana, to dodatkowo będzie wdzięczna za udzieloną jej rzekomą pomoc.

Jeśli tylko mamy JAKIEKOLWIEK podejrzenia co do tożsamości kontaktującej się z nami osoby, należy NATYCHMIAST PRZERWAĆ POŁĄCZENIE! Bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy i jak dużo wiemy o tego typu oszustwach, nie warto dać się wciągnąć w rozmowę, podczas której możemy dać się tak zmanipulować, że stracimy oszczędności całego życia.

Źródło: policja.pl

