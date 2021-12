Polski Ład w nieruchomościach. Kto może dostać pieniądze na wkład własny?

Rozmowa z Krzysztofem Michalakiem, prezesem spółki z o.o. Osiedle Ludowa

– Kilka miesięcy temu w naszej rozmowie mówił Pan, że zakup mieszkania to dobra inwestycja i jak widać miał Pan rację. Ceny nieruchomości ciągle rosną. Jak sytuacja wygląda na lokalnym rynku?

– Dokładnie jest tak, jak rozmawialiśmy. Ceny materiałów budowlanych i usług zmieniają się z dnia na dzień, np. cena płyty OSB wzrosła o blisko 150%, styropianu i stali o ponad 100%. Dachówka podrożała o 60-70%, a samo kupienie jej na rynku graniczy z cudem. To wszystko odbija się na cenach mieszkań. Każdy deweloper musi dostosowywać ceny mieszkań do zmieniających się warunków na rynku. W tej branży łatwo przeszacować całą inwestycję i można zakończyć ją ze stratą finansową. Myślę, że w przyszłości ceny zarówno mieszkań jak i domów będą dalej rosły. Zwłaszcza w miejscowościach takich jak Wołów, które są ciche i spokojne, a jednocześnie dobrze skomunikowane z dużymi miastami. Podsumowując zatem – zakup mieszkania to nadal bardzo dobra inwestycja oraz świetny sposób na ochronę i wzrost wartości kapitału. Posłużę się przykładem: klienci, którzy kupili u nas mieszkania na przełomie 2020 i 2021 roku, zanotowali wzrost wartości swoich nieruchomości o 25-30% na przestrzeni niespełna roku.

– Polski ład – rządowy program – wniósł nowości również na rynku nieruchomości. Na co kupujący powinni zwrócić tu uwagę?

– Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie, jednak przeszkodą jest wkład własny. Osobiście spotkałem się z kilkoma parami, które chciały kupić mieszkanie, ale nie były w stanie zaoszczędzić na wkład, np. ze względu na konieczność opłat czynszu za wynajmowane aktualnie mieszkanie. Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Nowy ład daje kilka możliwości, gdy zamierzamy kupić mieszkanie: gwarancje wkładu własnego lub/i możliwość dofinansowania do kredytu.

– Kto może dostać dopłatę na zakup mieszkania?

– Trzeba będzie spełnić kilka kryteriów. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego z gwarancją BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) jak i dofinansowanie do spłaty kredytu, będzie mogło otrzymać małżeństwo, osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko lub osoba niepełnosprawna.

– Jakie są warunki?

– Nie został przyjęty żaden limit wiekowy – tak jak wcześniej zakładano. Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. Państwo pokryje od 10 do 20 procent kwoty kredytu (ale nie więcej niż 100 tys. zł) , co zastąpi wkład własny. Kredyty z taką gwarancją będą udzielane na co najmniej 15 lat i będą dostępne do dnia 31 grudnia 2030r. Dopóki gwarancja będzie działała, taki lokal nie może służyć do wykonywania działalności gospodarczej.

Ustalono także limity ceny metra kwadratowego mieszkania, które zależą od:

-województwa i miasta, w którym kupowany jest lokal (zostaną uwzględnione różnice w

cenach mieszkań między regionami),

– od tego, czy lokal kupowany jest na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

Co jest dla naszych mieszkańców bardzo ważne – limit w Wołowie to 6.108,00 zł za metr kwadratowy mieszkania. Dla porównania we Wrocławiu jest to 8.390,00 zł. Z racji znajomości wrocławskiego rynku nieruchomości, wiem, że już teraz trudno o mieszkania spełniające to kryterium. Jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina powiększy się o drugie lub kolejne dziecko, to BGK spłaci część kredytu:

– 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka

– 60 tys. zł w przypadku trzeciego lub następnego dziecka

– Czy już można korzystać z tych dopłat?

– 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę, czyli rozwiązanie wejdzie w życie w I połowie 2022r. Takich kredytów będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK. Jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica, to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

– Pan w swojej ofercie ma jeszcze dostępne mieszkania i czy tu też można skorzystać z dopłat?

– Etap I ekspresowo się wyprzedał. Jesteśmy na II etapie, czyli następne 12 mieszkań naszej inwestycji przy ul. Ludowej. W przyszłym roku przed nami jeszcze etap III (20 mieszkań).

Sprzedaż II etapu ruszyła bardzo dynamicznie. W niespełna dwa miesiące od startu jego budowy 5 mieszkań znalazło klientów. Na Ludowej zostały ostatnie lokale mieszczące się w limicie cenowym programu “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Ze względu na rosnące w bardzo szybkim tempie ceny materiałów i usług budowlanych ich ilość jest ograniczona. Z racji powyższych czynników z początkiem nowego roku ceny nieruchomości ponownie pójdą w górę.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internatowej www.osiedleludowa.com.pl lub do kontaktu ze mną pod nr tel.: +48 666-012-726.

