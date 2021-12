O powstaniu, korzyściach i ideach nowego turystycznego stowarzyszenia, a także o współpracy z sąsiadującymi z Wrocławiem gminami i powiatami, opowiada Agnieszka Szymerowska, prezeska stowarzyszenia

Cel powołania Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

Najmłodsza lokalna organizacja turystyczna została zainicjowana w listopadzie we Wrocławiu. Wrocławska Organizacja Turystyczna (WROt) dołączyła do grona innych tego typu stowarzyszeń, działających w wielu innych miastach Polski, w tym w Poznaniu, Gdańsku czy Warszawie. Celem WROt jest podejmowanie działań wspierających rozwój ruchu turystycznego w mieście, w wielu jego aspektach. Wrocławska Organizacja Turystyczna dążyć będzie do integracji jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i innych podmiotów zainteresowanych podejmowaniem spójnych i skoordynowanych działań. Nie oznacza to, iż do tej pory nie było wspólnych działań chociażby w zakresie promocji czy współpracy. Lokalna Organizacja Turystyczna stanie się ośrodkiem integrującym te działania.

Członkowie stowarzyszenia

Wrocławska Organizacja Turystyczna została powołana przez szesnastu członków założycieli, reprezentujących nie tylko atrakcje turystyczne, ale też lokalnych przedsiębiorców czy strategiczne dla wrocławskiej turystyki instytucje transportowe.Cieszy także fakt przystąpienia przedstawicieli świata akademickiego. To ważny sygnał dla dalszego rozwoju organizacji, mającej już od początku w swoich szeregach, liczące się i rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i zagranicą podmioty gospodarcze czy atrakcje turystyczne. Zainteresowanie przystąpieniem do WROt wyrażają już kolejne instytucje, organizacje i firmy reprezentujące różne gałęzie turystyki. Jesteśmy po pierwszych rozmowach ze zgłaszającymi się zainteresowanymi.

Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami

Wśród celów jakie zakłada Wrocławska Organizacja Turystyczna jest podjęcie współpracy pomiędzy Wrocławiem a sąsiadującymi powiatami. Widzimy tu możliwość chociażby wspólnej promocji na wydarzeniach turystycznych. Przy inicjowaniu działalności lokalnej organizacji turystycznej przyświecały członkom założycielom idee, mającej swoje źródło w ideach przedstawionych w 2020 roku w ramach Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej. Dokument wyznacza pięć filarów, na których opierać się powinna branża turystyczna. Wśród nich znajduje się dobra wola, odpowiedzialność, solidarność, współpraca i wspólna promocja. Chcemy tym samym podejmować działania na rzecz integracji środowisk turystycznych.

Innym ważnym aspektem planowanej działalności WROt jest doskonalenie i szkolenie zaplecza kadrowego dla potrzeb rozwoju oraz obsługi ruchu turystycznego. Kapitał ludzki jest istotnym a wręcz niezbędnym elementem tej gałęzi gospodarki. Ofertę edukacyjną będziemy chcieli również kierować w stronę powiatów bezpośrednio sąsiadujących z Wrocławiem.

Jakie korzyści płyną z powołania WROt?

Przede wszystkim synergia działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego, czy możliwość wykorzystania posiadanych przez członków doświadczeń. Wśród innych korzyści z powołania Wrocławskiej Organizacji Turystycznej można wymienić kreowanie nowych produktów turystycznych, chociażby na miarę wrocławskich Krasnali. Jest również aspekt instytucjonalny. Dzięki zawiązaniu WROt można korzystać z systemowej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) – Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT) – Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT). Pierwsza możliwość pojawiła się już podczas organizowanego w połowie listopada w stolicy Dolnego Śląska cyklicznym spotkaniu podmiotów znajdujących się w systemie zarządzania polską turystyką, tzw. Forum POT – ROT – LOT. Efekty nawiązanych tam relacji z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w postaci wizyt studyjnych widoczne będą jeszcze w tym roku.