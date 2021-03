PUPIL POWIATU WOŁOWSKIEGO 2021

Kto dodaje nam otuchy skacząc wesoło przy wejściu do domu albo mrucząc na kolanach wieczorem po ciężkim dniu? A może macie jeszcze inne swoje pupile, którymi chcielibyście się pochwalić? To jest Wasz czas.

Wybieramy Pupila Powiatu Wołowskiego. Przesyłajcie zdjęcia swoich przyjaciół na Facebooku Kuriera Gmin w komentarzu z imieniem pupila, a potem rozpoczniemy głosowanie. Nagrodą w konkursie jest voucher do salonu Atelier Psiej Urody w Wołowie i inne fantastyczne upominki!

GŁOSOWANIE

Głosowanie SMS potrwa od 21.03.2021 godz. 20 dnia do 31 marca 2021 roku do północy. Numer do głosowania: 7148, Ppw. Nr. Kandydata. Jeden wysłany SMS (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) to jeden głos w Konkursie na daną kandydaturę. Uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów.

Pupile

Nr 1 Abi

Nr 2 Abi2

Nr3 Amis

Nr4 Asti

Nr 5 Atos i Bella

Nr 6 Ayumi

Nr 7 Bafcio

Nr 8 Bandi

Nr 9 Bandzior

Nr10 Baron

Nr 11 Bekon

Nr 12 Boss

Nr 13 Buczo

Nr 14 Cezar

Nr 15 Cycu

Nr 16 Czika

Nr 17 Daisy

Nr 18 Denisek

Nr 19 Diego

Nr 20 Doris

Nr 21 Dyzio i Lizol

Nr 22 Fafik

Nr 23 Figa

Nr 24 Figo

Nr 25 Gucio

Nr 26 Jasmina

Nr 27 Kajtek

Nr 28 Kenzo

Nr 29 Kira

Nr 30 Kita

Nr 31 Kita2

Nr 32 Kofi

Nr 33 Kokos

Nr 35 Kokus

Nr 36 Ksenia

Nr 37 Laki

Nr 38 Laki2

Nr 39 Laki3

Nr 40 Layla

Nr 41 Lila

Nr 42 Lili

Nr 43 Lola

Nr 44 Lola2

Nr 45 Lubomi i Pusia

Nr 46 Lucek

Nr 47 Lucy

Nr 48 Luna

Nr 49 Luna2

Nr 50 Luna3

Nr 51 Luna i Fiona

Nr 52 Lusia

Nr 53 Maks

Nr 54 Mania

Nr 55 Marshall

Nr 56 Max

Nr 57 Milka

Nr 58 Nachos

Nr 59 Nero

Nr 60 Nicole

Nr 61 Ola

Nr 62 Olaf

Nr 63 Oliwier

Nr 64 Pako

Nr 65 Pamela

Nr 66 Piesek

Nr 67 Pixel

Nr 68 Prezes

Nr 69 Punia

Nr 70 Pusia

Nr 71 Pusia2

Nr 72 Pysia

Nr 73 Ramzes

Nr 74 Reksio

Nr 75 Reksio2

Nr 76 Rita

Nr 77 Rita2

Nr 78 Rysia

Nr 79 Rysiu

Nr 80 Ryszard Riki

Nr 81 Saba

Nr 82 Safira

Nr 83 Simba i Hugo

Nr 84 Spajki

Nr 85 Timon

Nr 86 Tina

Nr 87 Tofik

Nr 88 Tofik2

Nr 89 Tosia

Nr 90 Wafel

Nr 91 Yoshi i Tifi

Nr 34 Koksik i Bruno

Nr 92 Bajzel

Nr 93 Bibi

Nr 94 Bona

Nr 95 Borys

Nr 96 Budyń

Nr 97 Crezzy

Nr 98 Czaruś

Nr 99 Elsa

Nr 100 Fifka

Nr 101 Figa

Nr 102 Garfield

Nr 121 Jerry i Bella

Nr 103 Kaja

Nr 104 Kizo

Nr 105 Laki

Nr 106 Luna4

Nr 107 Luna5

Nr 108 Mila

Nr 109 Mileczka

Nr 110 Molly

Nr 111 Mopek

Nr 112 Nero

Nr 113 Nuka

Nr 114 Olo

Nr 115 Pako

Nr 116 Pysia

Nr 117 Sami

Nr 118 Scooby

Nr 119 Stefcia

Nr 120 Tosia



Nr 122 Gacuś i Pereka

Nr 123 ALBERT

Nr 124 Bibi

Nr 125 Kakra

Nr 126 Bożenka

Nr 127 Maxymilian

Nr 128 Kika

Nr 129 Lena

Nr 130 Czapii

Nr 131 Maczek

Nr 132 Kodi

Nr 133 Pulpecik

Nr 134 Groszek

Nr 135 Ziko

Nr 136 Mistusia

Nr 137 Dejzi

nr 138 Rysiu

Nr 139 Kora

Nr 140 Lunka

Nr 141 Titi

Nr 142 Kubuś



Nr 143 Zola

Nr 144 Bobik

Nr 145 Chloe

Nr 146 Luna I Briti

Nr 147 Gucio

Nr 148 Wafel

Nr 149 Lucjan

Nr 150 Rambo

Nr 151 Lunka7

Nr 152 Rocky

Nr 153 Jerry

Nr 154 Łatek

Nr 155 Hektor

Nr 156 Majki

Nr 157 Friends

Nr 158 Laki8

Nr 159 Pączek

Nr 160 Łatka2

Nr 161 Jawa

Nr 162 Pusia i Berciu

NR 163 Kapsel

Nr 164 Karmel

Nr 165 Tofik3

Nr 166 Blank I Minio

Nr 167 Benek

Nr 168 Czarek

Nr 169 Kitek

Nr 170 Nicole

Nr 171 Psotka

Nr 172 Szarunia

Nr 173 Lili

Nr 174 Lora

Nr 175 Tokyo

Nr 176 Bubu

Nr 177 Guzior

Nr 178 Bafior

Nr 179 Harley i Mikołaj

Nr 180 Muszka

Nr 181 Dzindzioł

Nr 182 Kebi

Nr 183 Malsiu

Nr 184 Majlo

Nr 185 Rysio

Nr 186 Jaga

Nr 187 Mafi

Nr 188 Bella

Nr 189 Aisza

Nr 190 Okruszek Macius Milka Kasia

Nr 191 Pusio

Nr 192 Timon

Nr 193 Timon i Bolek

Nr 194 Leoś

Nr 195 Jimi

Regulamin Konkursu:

Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu na Pupila Powiatu Wołowskiego 2021 jest Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Pupil Powiatu Wołowskiego 2021.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najpopularniejszego zwierzątka mieszkańców powiatu wołowskiego.

4. W drodze głosowania czytelnicy Kuriera Gmin wybiorą zwycięzcę

5. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki Konkursu nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.

6. Konkurs będzie prowadzony na łamach Tygodnika Kurier Gmin, stronie www.kuriergmim.pl oraz na profilu Kuriera Gmin w serwisie Facebook w dniach 21.03.2021 – 31.03.2021

Warunki udziału w Konkursie: 7. Konkurs ma charakter otwarty8. W Konkursie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zasady przeprowadzania Plebiscytu Zgłaszanie kandydatur do konkursu9. Zgłoszenia kandydatur do udziału w konkursie dokonują opiekunowie zwierząt10. Głosowanie w konkursie rozpoczyna się po nadaniu kandydatkom numeru do głosowania za pomocą SMS. Głosowanie SMS potrwa od 21.03.2021 godz.20 dnia do 31 marca 2021 roku do północy. Numer do głosowania: 7148, Ppw. Nr. Kandydata. 11. Jeden wysłany SMS (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) to jeden głos w Konkursie na daną kandydaturę.12. Uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów.13. W obliczeniu wyników Konkursu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu, tj 31 marca 2021r, do godziny 24.00). Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.14. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą systemu SMS. 15. Obliczenia głosów dokonuje Redakcja Kuriera Gmin. 16. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o końcowej kolejności decyduje Redakcja Kuriera Gmin

Wyniki Konkursu i Nagrody 17. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która uzyska największą liczbę głosów.

18. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 kwietnia 2021 na łamach Kuriera Gmin oraz portalu www.kuriergmin.pl

Postanowienia końcowe

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 20. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 21. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych osobowych i wizerunku, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy i portalu. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.22. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Redakcja Kuriera Gmin w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.23. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.24. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.25. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników.