Zagłosuj na swojego faworyta. Śnieżynka i Mikołaj powiatu wołowskiego

Wybieramy Śnieżynkę i Mikołaja powiatu wołowskiego na 2021 r. Poniżej publikujemy wszystkie zgłoszenia do konkursu. Na tych kandydatów można już głosować!

Nowe zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania konkursu. Zdjęcie wraz z danymi (imię i nazwisko kandydata, wiek oraz miejscowość) prześlij w wiadomości prywatnej na Facebooku.

Jak głosować?

Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 7148, w treści wpisując MIS.nr X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT. Na Wasze głosy czekamy do 19 grudnia br. do godz. 00:00.

Kandydaci

1. Emilia Lilianna Fabisiak, 2 miesiące

2. Jakub Wojtynowski, 3 lata, Wołów

Aktualna liczba głosów:

Więcej: