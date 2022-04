Sprawdzone przepisy na TOP 3 ciasta na Wielkanoc: babka, mazurek, sękacz

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, jakie ciasto zagości na Waszym stole – sprawdźcie 3 propozycje sprawdzonych przepisów. Gwarantujemy – każda z nich podbije Wasze kubki smakowe. Macie swoich faworytów?

Źródło przepisów: Dwór Korona Karkonoszy , www.dwor-korona.pl

Autor zdjęć: Dwór Korona Karkonoszy , www.dwor-korona.pl

BABKA WIELKANOCNA

SKŁADNIKI

4 jajka

200 g masła

Skórka i sok z 1 cytryny

180 g cukru

1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią

160 g mąki pszennej tortowej

90 g mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej lub mielonych migdałów

Na wierzch: cukier puder lub lukier

WYKONANIE

Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku (śr. ok. 22 – 25 cm), posmarować ją 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub mielonymi migdałami. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C (grzanie góra i dół bez termoobiegu).

Masło roztopić. Do letniego tłuszczu dodać sok i skórkę otartą z cytryny. Odstawić.

Do większej miski wbić jajka o temperaturze pokojowej, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na gęstą, jasną i puszystą masę. W między czasie dodać cukier z prawdziwą wanilią.

Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia. Wymieszać. Do ubitych jajek dodać mieszanką mąki i delikatnie zmiksować na wolnych obrotach do połączenia się składników. Do ciast wlać masło i znowu zmiksować do połączenia się składników. Ciasto będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę wlać do przygotowanej formy i wstawić do rozgrzanego piekarnika. Piec przez ok. 45 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu wyciągnąć i ostudzić. Ostudzoną babkę można posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem i np. obranymi migdałami.

SĘKACZ

Składniki:

200 g bardzo miękkiego masła

100 g cukru pudru

100 g cukru białego kryształu

7 jajek (L) białka i żółtka osobno

60 g mąki pszennej tortowej

60 g mąki ziemniaczanej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Szczypta soli

Zapach pomarańczowy lub waniliowy

3 łyżki wódki

polewa czekoladowa

WYKONANIE

Piekarnik rozgrzać do 200 st.C.

Foremkę o wymiarach ok. 35 cm x 35 cm, dno wyłożyć papierem do pieczenia,

boki pozostawić suche.

Mąki, proszek do pieczenia i sól, połączyć, wymieszać dokładnie, odstawić.

W misie miksera utrzeć masło z cukrem pudrem na jednolitą, jasną masę (najlepiej płaską końcówką).

Kiedy masa jest dokładnie wymieszana, po jednym dodawać żółtka, cały czas miksować na średnich obrotach miksera (4/9). Dodać zapach.

Kiedy wszystkie żółtka są już bardzo dokładnie wymieszane z masą maślaną, wsypać mąki i na niskich obrotach (2/9) wymieszać,

tak aby składniki dokładnie się połączyły. Wlać wódkę i ponownie wymieszać, krótko, wystarczy że ciasto będzie jednolite i gładkie.

Z białek i szczypty soli ubijać pianę, stopniowo dodawać cukier kryształ. Miksować na wysokich obrotach (7-8/9). Powinna powstać sztywna i lśniąca piana.

Teraz łączymy pianę z ciastem. Najpierw do ciasta dodajemy kilka łyżek piany i energicznie mieszamy, tak aby rozluźnić ciasto.

Następnie dodajemy pozostałą pianę i teraz już delikatnie mieszamy do całkowitego połączenia składników.

Nie za długo, żeby piana nie opadła.

Czas na nakładanie poszczególnych warstw sękacza, można to zrobi na dwa sposoby.

1. do rękawa cukierniczego z gładką tylką nakładamy ciasto. Na dno foremki wyciskamy warstwę ciasta, lekko wyrównujemy

przy pomocy noża (ja tak robię).

2. Łyżką lub łopatką nakładamy niewielką ilość ciasta i dokładnie rozsmarowujemy je nożem.

Foremkę wstawiamy do gorącego piekarnika 190 st.C. z termoobiegiem i pieczemy 5-7 min, ciasto powinno nabrać ciemno złotego koloru.

Kiedy pierwsza warstwa jest już upieczona, wyjmujemy foremkę i nakładamy kolejną warstwę ciasta. Po nałożeniu każdej warstwy ciasto wkładamy do piekarnika.

Czynność powtarzamy do chwili kiedy wykorzystamy całe ciasto.

Upieczony sękacz studzimy w foremce, na kuchennej kratce. Kiedy ciasto jest zupełnie zimne obrysowujemy je dookoła ostrym nożem i wyjmujemy z foremki.

Po prostu przewracamy foremkę do góry dnem, ciasto bardzo ładnie wyjdzie z naczynia.

Możemy udekorować polewą czekoladową, potłuczonymi orzechami lub migdałami.

MAZUREK CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI

200 g mąki pszennej

150 g masła

100 g mielonych orzechów laskowych lub włoskich

70 g cukru

1 jajko

Szczypta soli

NADZIENIE

100 g gorzkiej czekolady

150 g powideł śliwkowych

200 g mlecznej czekolady

150 ml śmietany kremówki 30%

Dodatkowo orzechy do dekoracji

WYKONANIE

Składniki ciasta wymieszaj, uformuj kulkę i włóż do schłodzenia do lodówki na 1 godzinę.

Ciasto rozwałkuj na prostokąt 20 x 30 cm i przełóż do formy. Przy brzegach należy utworzyć wyższy rant, ciasto nakłuj widelcem i ponownie włóż do lodówki na 20 minut.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 170 stopni Celsjusza. Włóż formę z ciastem do pieca i piecz przez około 35 – 40 minut. Na wystudzonym cieście rozprowadź powidła śliwkowe.

Śmietankę umieść w garnku i podgrzej. Drobno posiekaną czekoladę dodaj do śmietanki i jak zacznie się rozpuszczać wymieszaj. Rozpuszczoną czekoladę ze śmietanką wylej na powidła śliwkowe. Udekoruj orzechami.