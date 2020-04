Wielkanocna babka i sałatka

Babka wielkanocna z lukrem pomarańczowym

Składniki:

250 g masła, 5 jaj, szklanka cukru, 1 łyżka proszku do pieczenia, 225 g maki pszennej, 2 łyżki wódki, 500 g ulubionych bakalii. Na lukier: 6 łyżek cukru pudru, odrobina wyciśniętego soku z pomarańczy.

Przygotowanie:

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i odstawić. Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę, następnie dodawać żółtka jedno po drugim, oczywiście masę dalej ucieramy. Dodajemy mąkę z proszkiem i alkohol, mieszamy drewnianą łyżką.

Ubijamy białka na sztywna piane, połowę dodajemy do ciasta i delikatnie mieszamy, następnie dodajemy drugą połowę piany, mieszamy i wsypujemy oproszone mąką bakalie, całość mieszamy. Formę na babkę lub dwie keksówki smarujemy masłem i posypujemy bułką tartą. Wlewamy ciasto i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni pieca. Pieczemy ok. 40 min. do suchego patyczka. Cukier puder mieszamy z odrobiną soku z pomarańczy. Lukier powinien mieć ciągnącą się konsystencje. Lukier rozprowadzamy wierzchnią stroną łyżki po jeszcze ciepłym cieście. Smacznego

Sałatka wielkanocna z jajkiem i masłem

Składniki: Jajka, cebula dymka, tuńczyk w puszce, majonez, masło, ser żółty.

Przygotowanie:

Ugotowane na twardo jajka obieram ze skorupek, ścieram na tarce jarzynowej o grubych oczkach. Uwaga osobno żółta i osobno białka. Cebulkę drobno siekam, osaczonego tuńczyka rozdrabniam na mniejsze kawałki w pucharkach układam warstwowo według następującej kolejności: starte białka, ser żółty, tuńczyk, grubsza warstwa majonezu, zmrożone starte masło. Część pokrojonej dymki, żółtka. Reszta pokrojonej dymki. Tak przygotowaną sałatkę włożyć od razu do lodówki, aby masło się nie rozpuściło. Podawać na stół od razu po wyjęciu. Smacznego.

M.G.G.