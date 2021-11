„Generacja Wrocław” – łączy nas miasto

Oficjalnie Wrocław liczy 640 tysięcy mieszkańców, z czego około 25% to osoby powyżej 60. roku życia, a około 17% ma mniej niż 17 lat. Choć może się wydawać, że seniorzy i juniorzy należą do zupełnie innych światów i nic ich nie łączy, nie do końca jest to prawda. Łączy ich miasto, w którym jest wiele miejsc, gdzie osoby z każdej grupy wiekowej mogą ciekawie spędzać czas, rozwijać pasje, realizować się społecznie, kształcić czy dbać o zdrowie. Wrocław nie jest miastem tylko dla młodych czy dla osób w średnim wieku. Z jego atrakcji mogą i powinni korzystać także seniorzy. „Generacja Wrocław” ma na celu pokazanie, jak niewiele różnią się między sobą juniorzy i seniorzy. Po ciekawych miejscach, w których każdy dobrze spędzi czas, oprowadzają nas bohaterki kampanii – Basia i Julka.

Cyfrowa książka

Przedstawiciele starszych pokoleń wychowali się w czasach, kiedy nikomu nawet się nie śniło o grach komputerowych. W czasach ich młodości grało się w karty lub w gry planszowe. Zaś dzisiejszy świat trudno wyobrazić sobie bez gier i młodzi spędzają czas raczej na graniu w gry niż na czytaniu książek. Miejscem, w którym jedni i drudzy z przyjemnością spędzą czas, jest z pewnością Mediateka. We Wrocławiu istnieje ponad 200 bibliotek, ale to Mediateka jest szczególna. Można w niej wypożyczyć książki papierowe, jak w każdej innej bibliotece, ale są tu dostępne także książki cyfrowe. Co więcej, Mediateka wypożycza także czytniki. Cyfrowe książki to ciekawa alternatywa, zwłaszcza dla starszych czytelników – czytniki pozwalają ustawić dowolny rozmiar czcionki czy dostosować jasność wyświetlacza. Jednak największą zaletą książek cyfrowych jest niewątpliwie to, że można je wypożyczyć, nie wychodząc z domu. Nie trzeba też nosić ciężkich tomów, bo w bazie biblioteki znajduje się ponad 60 tysięcy tytułów, do których można sięgnąć w każdej chwili. Poza e-bookami można w Mediatece wypożyczać audiobooki, czyli książki do słuchania. To bardzo wygodna forma obcowania z literaturą, i to nie tylko dla osób mających problemy ze wzrokiem. Co nie bez znaczenia, w Mediatece osoby, które nigdy nie miały do czynienia z książkami cyfrowymi czy książkami do słuchania, mogą poprosić pracowników o pomoc i w przyjaznej atmosferze zapoznać się z nową technologią. Zarówno juniorzy, jak i seniorzy znajdą w Mediatece coś dla siebie, i nie muszą to być książki. Dla młodych wrocławian jest tu dostępnych wiele atrakcyjnych zajęć i projektów, np. zajęcia językowe, mobilne gry miejskie, spotkania z ciekawymi ludźmi. To miejsce to prawdziwa platforma, która łączy ludzi ponad pokoleniami.

Lotniczy Wrocław

Nigdy nie jest za późno na latanie. We Wrocławiu dostępne są miejsca, w których zarówno juniorzy, jak i seniorzy mogą poczuć się – jak mówi Julka – „odlotowo”. Seniorzy często mają obawy, jeśli chodzi o próbowanie nowych rozrywek. Jak pokazuje przykład jednej z bohaterek kampanii, Basi, przy odrobinie pomocy i wsparcia można spełnić marzenia o lataniu. We Wrocławiu można skorzystać z symulatora lotów i poczuć się jak prawdziwy pilot. Ta rozrywka jest dostępna dla osób w każdym wieku.

Upalny Wrocław

Bohaterki kampanii pokazują, że w zimowym Wrocławiu można wybrać się w miejsca, w których lato trwa przez cały rok. Na wrocławian czekają choćby Afrykarium i Aquapark. Każdy zwiedzający Afrykarium, bez względu na wiek, przeniesie się do najcieplejszych zakątków świata. Będzie mógł nasycić oczy bogactwem kolorów, śledzić wodne tańce ryb, niezwykłe tropikalne rośliny. W zimowym Aquaparku młodsi i starsi znajdą dla siebie wiele atrakcyjnych sposobów spędzania czasu. Seniorów z pewnością skusi saunarium, w którym można skorzystać ze sprawdzonych sposobów na poprawę zdrowia i samopoczucia, takich jak masaże czy sauna solankowa, która działa antydepresyjne, wspomaga pracę układu oddechowego, pomaga w zwalczaniu chorób zatok.

Wrocław po godzinach

We Wrocławiu jest wiele miejsc, w których można realizować swoje pasje, niezależnie od wieku. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego to jedno z nich. Brzmi nudno? Nic bardziej mylnego! To właśnie tutaj prowadzonych jest wiele interesujących projektów i warsztatów. Nordic walking z trenerem, warsztaty artystyczne, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, majsterkowania i kiszenia warzyw, gra w squasha, warsztaty wokalne… Juniorzy, seniorzy, maluchy, średniaki – każdy może twórczo i przyjemnie spędzić tu czas wolny.

Więcej informacji o atrakcjach Wrocławia dla starszych i młodszych na stronie visitwroclaw.pl.



