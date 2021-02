Walentynkowy koncert z ośrodkiem kultury

Wołowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w walentynkowym koncercie życzeń.

14 lutego WOK zaprasza na transmisję koncertu w wykonaniu Róży Gołubowskiej, Martyny Nejman oraz Martyny Turowskiej. Wykonają one znane i lubiane utwory, m.in. Adele, Mikromusic, Brodki i Anny Wyszkoni.- Zapraszamy również do wysyłania życzeń walentynkowych. Wybierz utwór, a my dołączymy do niego twoją dedykację – informuje WOK. – Formularz do nadsyłania dedykacji znajduje się na stronie internetowej WOK. Więcej informacji – 71 389 26 43 wew. 22.