Dolnośląskie Centrum Sportu pełne innowacji

W powstającym na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskim Centrum Sportu powstanie miejsce oferujące możliwość przeprowadzania treningu sportowego w symulowanych warunkach wysokogórskich. Wszystko dzięki powstającemu tam Inkubatorowi ICT wyposażonemu w specjalistyczny sprzęt. Całość będzie dostępna pod koniec przyszłego roku.

– Będzie to najnowocześniejsze tego typu miejsce w Polsce, które będzie znacząco wpływać na poziom innowacyjności gospodarki nie tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni kreatywnego myślenia i działania, która będzie powszechnie dostępna zarówno dla środowiska naukowego, jak i biznesowego – informuje marszałek Cezary Przybylski, Bezpartyjni Samorządowcy.

Hipoksja to stan niedoboru tlenu w tkankach ciała człowieka. Takie zjawisko ma miejsce w warunkach wysokogórskich, gdzie w wyniku obniżenia ciśnienia barometrycznego dochodzi do redukcji transportu tlenu do tkanek. Trening w takich warunkach znacznie poprawia wydolność i możliwości wysiłkowe sportowca, dlatego jest ważnym elementem cyklu przygotowań w wielu dyscyplinach. Realizowanie treningu wysokościowego przez sportowców wyczynowych w naturalnych warunkach wysokogórskich jest jednak często ograniczone możliwościami finansowymi i czasowymi związanymi z koniecznością podróżowania w odległe miejsca.

Dzięki inwestycji realizowanej przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki stworzenie takich warunków będzie możliwe w powstającym na polanie Jakuszyckiej Dolnośląskim Centrum Sportu. Infrastruktura powstającego Inkubatora obejmować instalację klimatyczną, która na bazie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na modyfikację składu powietrza atmosferycznego w pomieszczeniach oraz uzyskanie bezpiecznych i stabilnych warunków wysokościowych. Zastosowana technologia pozwoli również na regulację i kontrolę temperatury oraz wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ponadto zainstalowany zostanie zaawansowany systemy nadzoru wytwarzanych warunków (stężenia O2/CO2, temperatury, wilgotności) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Co więcej, innowacyjny system będzie dostępny nie tylko w miejscach treningowych, ale także w części pokojów hotelowych Dolnośląskiego Centrum Sportu. Umożliwi to zaoferowanie kompletnej oferty zarówno dla sportowców, ale także dla branży medycznej, a nawet służb mundurowych.

Powierzchnia powstającego Inkubatora będzie wynosiła ponad 2000 m2. Rozmieszczonych zostanie na niej 12 stanowisk przeznaczonych do inkubacji wykorzystywanych jako strefa techniczno-laboratoryjna do tworzenia i rozwijania nowych usług w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej. Powstający inkubator zapewni stały kontakt i transfer wiedzy ze środowiska naukowego, a także stworzy nowe miejsca pracy. Koszt inwestycji to około 12,5 miliona złotych, a unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 8 mln złotych.

– Głównymi odbiorcami Inkubatora będą firmy z branży informatycznej, sportowej, rehabilitacyjnej oraz medycznej oraz podmioty współpracujące z tymi branżami i świadczące dla nich usługi. Inkubator będzie miejscem łączącym potrzeby inżynierów, badaczy, designerów z możliwościami jakie dają innowacyjne technologie – mówi Sebastian Kącki, prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.