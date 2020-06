Dzisiaj mija termin składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS

Jeszcze tylko dzisiaj, we wtorek 30 czerwca, przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Zwolnienie mogą dostać za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj. Na elektroniczne wysłanie dokumentów mają czas do północy.

Na Dolnym Śląsku 81 proc. wniosków od przedsiębiorców zostało rozpatrzonych pozytywnie.

– W efekcie tego ZUS umorzył składki na ponad 800 mln złotych dla 70 tysięcy dolnośląskich firm – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Spóźnialscy jeszcze tylko dzisiaj mają szansę na złożenie wniosków – przestrzega Kowalska-Matis.

Liczba dolnośląskich firm zwolnionych z płacenia składek: 70 151, w tym podlegających pod legnicki oddział ZUS – 20 478, z terenu wałbrzyskiego – 33 716 i wrocławskiego – 56 279.

Wielkość umorzonych składek na Dolnym Śląsku: 840 121 200 zł.

Dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 11,5 mld zł. Za marzec było to ponad 4 mld zł, za kwiecień ponad 3,6 mld zł, za maj ponad 3,5 mld zł.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.



Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Obecnie wnioski o tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez trzy miesiące oraz o dodatek solidarnościowy, można składać do ZUS wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Zachęcamy do kontaktu elektronicznego. W ostatnim czasie zanotowaliśmy znaczne zainteresowanie klientów korzystaniem z Platformy Usług Elektronicznych. Tylko w okresie od marca do końca maja przybyło 0,5 mln profili klientów na portalu PUE ZUS. Obecnie jest ich ponad 4,3 mln.

Jeśli pracownik ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku o zwolnienie ze składek, skontaktuje się z płatnikiem e-mailem lub telefonicznie. Informację o rozstrzygnięciu prześlemy pocztą lub na Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, należy zalogować się na swoje konto.

Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu.

Przez Internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

Więcej: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371