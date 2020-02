Wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez IMGW. Dziś (tj. 11 lutego 2020 roku) silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu może występować nawet do godz. 20 w całym powiecie wołowskim. W najbliższych dniach również ma dalej mocno wiać. Meteorolodzy z IMGW przewidują do czwartku rano, dla Dolnego Śląska wiatr w porywach do 65 km/h.