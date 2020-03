Jeśli koniecznie musisz coś załatwić w ZUS – zrób to przez Internet

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

– W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Możliwość kontaktowania się z Zakładem bez wychodzenia z domu jest szczególnie przydatna w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Komputer, telefon i Internet wystarczą żeby zadać pytanie, złożyć wniosek czy sprawdzić stan swoich składek. Wystarczy założyć sobie konto na platformie internetowej PUE ZUS.

Swoje indywidualne konto można założyć samodzielnie gdyż jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu.

– Najlepiej zrobić to przez swój profil zaufany gdyż wtedy nie jest konieczna wizyta w ZUS żeby potwierdzić swoją tożsamość – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka „bezpieczna” ścieżka jest konieczna gdyż po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) – wyjaśnia.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli ma się konto w np. banku który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajduje się na stronie profilu zaufanego), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

– Od razu po założeniu konta na platformie PUE ZUS, bez wychodzenia z domu mamy możliwość podglądu np. swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT) lub jeśli zmienimy bank, do którego ma być przelewana emerytura lub adres zamieszkania – wtedy możemy przez Internet złożyć wniosek o zmianę danych, możemy zamówić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, umówić się na wizytę lub korespondować z ZUS – zachęca rzeczniczka.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS zapewnia wszystkim całodobowy, wygodny i bezpieczny dostęp do usług świadczonych elektronicznie. Indywidualne konto w ZUS, to duże ułatwienie dla przedsiębiorców i osób czynnych zawodowo. Na pue.zus.pl każdy pracownik może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za niego składki na ubezpieczenia społeczne, upewnić się, że członkowie najbliższej rodziny zostali (prawidłowo) zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, wyliczyć prognozowaną emeryturę i oczywiście kontaktować się przez Internet z ZUS. Natomiast przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, skontrolować stan swojego konta w ZUS oraz kontaktować się drogą elektroniczną z Zakładem, aby np. umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.

Czym jest PUE?

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS możemy zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób nie tylko dostajemy informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach czy sprawdzamy wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także składamy i odbieramy dokumenty oraz rozliczamy składki (ePłatnik).

Najprościej rzecz ujmując – PUE to elektroniczny ZUS. Jej głównym narzędziem jest portal internetowy pue.zus.pl .

Dla wszystkich klientów

Na portalu pue.zus.pl pomaga nam Wirtualny Doradca, który odpowiada na pytania z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej PUE. Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS, rezerwować wizyty w placówce ZUS,

Dla przedsiębiorców

Moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), umożliwia nam zgłoszenie do ubezpieczeń i rozliczenie składki.

Nie tylko przez Internet, czyli pomoc dla tych, co nie mają dostępu do sieci

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą bezpośrednio kontaktować się z konsultantami ZUS telefonując po numer infolinii ZUS 22 560 16 00