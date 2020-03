Lekcje z internetu? Rusza gov.pl/zdalnelekcje

Zgodnie z podstawą i porą

Co powiecie na utrwalenie porównywania ułamków? Jeśli nie ułamki, to może odcinki w graniastosłupach lub sinusy, cosinusy i tangensy kąta ostrego?

Na naszej stronie znajdziecie propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, ale i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgodne z podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystanie w trakcie zdalnego nauczania.

– Chcemy ułatwiać i podpowiadać. Aby znalezienie interesujących materiałów na naszej stronie było prostsze ułożyliśmy je w formie swoistego planu lekcji dla wszystkich klas, niezależnie od etapu edukacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Stale przeczesujemy internet w poszukiwaniu ciekawych zasobów. To, co znajdziecie na naszej stronie to efekt tych poszukiwań. Zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko, że w sieci można znaleźć więcej wartych uwagi treści. Dlatego jeśli je znacie i uważacie, że warto aby znalazły się na www.gov.pl/zdalnelekcje, dajcie znać.

– Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreśla minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Naszą intencją jest to, aby uruchomiona dziś strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale by także realnie ułatwiła im pracę, stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. Nie trzeba z niego korzystać. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze i wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Drugim sposobem wyboru materiałów jest po prostu wyszukanie ich spośród treści edukacyjnych przypisanych dla poszczególnych przedmiotów.

Propozycje tematów i dopasowanych do nich materiałów online – staraliśmy się dobrać zgodnie z obecnym etapem roku szkolnego. Pomagali nam w tym eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK.