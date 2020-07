Na Dolnym Śląsku powstają nowe trasy rowerowe

Dzięki współpracy lokalnych samorządów już niebawem powstanie ścieżka rowerowa łącząca gminy Malczyce, Ruja, Wądroże Wielkie, Mściwojów i Jawor.

Inwestycja będzie elementem powstającej na całym Dolnym Śląsku sieci ścieżek rowerowych i przyczyni się do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji regionu. W uroczystości podpisania listu intencyjnego uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski oraz Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele powiatu jaworskiego, miasta Jawor, gmin Wądroże Wielkie, Mściwojów, Malczyce, Ruja oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

– Trasy rowerowe są ważnym elementem budowania potencjału turystycznego na Dolnym Śląsku. Jednocześnie warto pamiętać, że dla wielu Dolnoślązaków rower pozostaje środkiem codziennego transportu. Nowe drogi rowerowe będą służyć wszystkim: mieszkańcom i turystom. Zależy nam, żeby lokalne samorządy angażowały się w ten projekt, i żeby powstał on jak najszybciej – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Trasa rowerowa ma powstać w miejscu nieczynnej linii kolejowej, a jej długość sięgać będzie 33 km. Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane w Gminie Wądroże Wielkie to kolejny etap tworzenia wspólnego projektu lokalnych samorządów. Dzięki podjęciu rozmów i współpracy podjęto próbę wspólnej realizacji projektu i wybudowania ścieżki rowerowej na dawnej linii kolejowej relacji Jawor- Malczyce. Nowa inwestycja przyczyni się do turystycznego rozwoju regionu i stanie się elementem Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowej ścieżki rowerowej to symboliczny początek tworzenia wspólnej atrakcji turystycznej.

– To wspaniały projekt, który z jednej strony jest elementem powstającej na Dolnym Śląsku Odrzańskiej Trasy Rowerowej, a z drugiej doskonałą okazją do włączenia do turystycznej mapy naszego regionu kilku pięknych gmin – wyjaśnia Dariusz Stasiak Przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Docelowo na Dolnym Śląsku ma powstać szeroka i funkcjonalna sieć ścieżek rowerowych budowanych przez zaangażowane w projekt gminy. Trasy będą łączyć ciekawe pod względem turystycznym miejscowości i atrakcje turystyczne. Jednym z takich projektów jest powstanie Odrzańskiej Drogi Rowerowej. Ta niemal czterystukilometrowa trasa przebiegać będzie przez teren 25 gmin po obu stronach Odry. Do niej mogą „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras rozszerzając sieć ścieżek na Dolnym Śląsku. Trasy rowerowe mają powstawać również m.in. na terenie polsko-czeskiego i polko-niemieckiego pogranicza, dając dodatkowy impuls dla rozwoju turystyki w tych rejonach.

– W ostatnich latach obserwujemy renesans ruchu rowerowego na całym świecie. Nie omija on także naszego regionu. Rowery mogą stanowić uzupełnienie oferty komunikacji zbiorowej, ale też wpływać na rozwój turystyki. Dlatego inwestycje jak ta cieszą szczególnie – dodaje Paweł Wybierała, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kwestie związane z rozwojem turystyki i sportu.