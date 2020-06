Po wyborach pójdziemy na zakupy?

Czy jutro będzie niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte 28 czerwca 2020 r.? Tak. Akurat w tę wyborczą niedzielę wypada niedziela bez zakazu handlu.

Obecnie, w każdą niedzielę otwarte mogą być tylko niektóre sklepy, takie jak: apteki, cukiernie, stacje benzynowe, sklepy z pamiątkami, placówki pocztowe oraz sklepy prowadzone przez właściciela lub jego rodzinę. Największe kolejki można wtedy zobaczyć np. w sklepach sieci Żabka, które zazwyczaj są otwarte w każdą niedzielę miesiąca.

Po wyborach na zakupy

Niedziela 28 czerwca, na którą zaplanowano przełożone wybory prezydenckie jest też niedzielą handlową. Po lub przed wycieczką do urny wyborczej możemy wybrać się więc na większe zakupy do supermarketów lub do galerii handlowej np. do sklepów odzieżowych oraz z kosmetykami. Otwarte będą też pozostałe sklepy specjalistyczne np. z elektroniką, budowlane czy meblowe.

Niedziele handlowe w 2020 roku

W 2020 roku wyznaczono tylko siedem niedziel handlowych. Trzy z nich są już za nami: 26 stycznia, 5 kwietnia i 26 kwietnia. Przyszła niedziela tj. 28 czerwca jest kolejną, czwartą już niedzielą handlową. Kolejne wypadają: 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia. Po dwie niedziele handlowe wyznaczono na kwiecień i grudzień ze względu na święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia.