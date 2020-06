Podsumowanie IV edycji Marszu Żółtej Wstążki Online, który przeszedł przez Polskę w walce o reformę ochrony zdrowia psychicznego Polaków

W dniach od 30 maja do 9 czerwca przez Polskę maszerował Marsz Żółtej Wstążki Online, w tym roku pod hasłem „Idziemy #PoGodność”, które miało na celu podkreślenie roli solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Jak co roku, marsz miał na celu również przypomnienie decydentom o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie podstawowej opieki i leczenia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Organizatorzy marszu Fundacja eFkropka oraz Kongres Zdrowia Psychicznego, przygotowali 9 postulatów, które dostarczono do: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Premiera, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Marsz odbył się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób, które w social mediach udostępniały swoje zdjęcia z hasztagiem lub nakładką #PoGodność oraz nagrywały filmiki związane z tą akcją. Oprócz osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych, ich rodzin i bliskich byli wśród nich m.in.: asystenci zdrowienia, pracownicy i studenci wielu uczelni, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, szpitali psychiatrycznych i ogólnych, Centrów Zdrowia Psychicznego oraz Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, organizacji pozarządowych. Pracownicy i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci.

W ramach marszu codziennie prowadzone były spotkania online, w których oprócz profesjonalistów, m.in: takich jak inicjatorzy Kongresu Zdrowia Psychicznego, Profesor Jacek Wciórka, Profesor Andrzej Cechnicki oraz dr Marek Balicki, brali udział również „eksperci przez doświadczenie” czyli osoby po kryzysach psychicznych, które otwarcie dzieliły się własnymi historiami na drodze do zdrowienia, inspirując innych.

Rozmawialiśmy m.in: o schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, języku psychiatrii, przymusie bezpośrednim, leczeniu bez zgody, zdrowieniu, reformie psychiatrii zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, psychiatrii środowiskowej, Centrach Zdrowia Psychicznego, opiece społecznej, przemocy domowej. Spotkania są dostępne na profilach Facebookowych: Fundacji eFkropka, Kongresu Zdrowia Psychicznego oraz na kanale YouTube Fundacji eFkropka. Jednocześnie zapraszamy na V Marsz Żółtej Wstążki oraz na III Kongres Zdrowia Psychicznego, które planowane są na 7 czerwca 2021r.

Fundacja eFkropka, zajmująca się na co dzień wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, monitoruje stan polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego i sytuacji osób dotkniętych zaburzeniami. Opierając się na swoim doświadczeniu i obserwacjach – Fundacja, rokrocznie organizuje Marsz Żółtej Wstążki, któremu towarzyszy publikacja postulatów zmian w opiece psychiatrycznej.

Co czwarty Polak doświadcza, doświadczy lub doświadczał kryzysu psychicznego. Więcej ludzi umiera w wyniku samobójstwa niż w wypadkach drogowych. Bardzo ważne jest to, żeby opieka psychiatryczna i terapeutyczna była szybka, dostępna, przyjazna, dostosowana do danego przypadku. Co roku o potrzebach osób doświadczających kryzysów przypomina Marsz Żółtej Wstążki, marsz o godność, solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W tym roku odbywał się on online. Podczas marszu dostarczyliśmy decydentom poniższe postulaty:

Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.

3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.

5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.

6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.

7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.

8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.

9. Stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.